"Медведчука на обмен?". Что известно о возможной судьбе кума Путина

Медведчук обратился к Путину и Зеленскому

СБУ 18 апреля опубликовала видеообращение Виктора Медведчука, в котором он просит об обмене на жителей и защитников Мариуполя. Обращение Медведчука адресовано президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Марченко записала серию видеообращений

Супруга Медведчука Оксана Марченко, которая накануне войны выехала в Беларусь, записала серию видеообращений после задержания мужа. Сначала она обратилась к Зеленскому, потом к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, принцу Саудовской Аравии с просьбой помочь ее мужу. Позже Марченко дала пресс-конференцию в Москве, где рассказывала как Медведчук "вел военнопленных по минному полю", чтобы спасти.

Обратилась Марченко и к Путину, заявив, что ее муж дал согласие на обмен и выдачу его в Россию.

"Виктор Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию Российской Федерации в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договоренностей", - сказала экс-телеведущая.

Кроме того, Марченко обратилась к британской стороне с предложением просить премьер-министра Бориса Джонсона добиться обмена пленных Эйдена Эйслена и Шона Питера на Виктора Медведчука. Российская сторона заявляет, что британцы якобы сдались в плен в Мариуполе и воевали в составе украинской морской пехоты. Сегодня, 18 апреля, в российских СМИ появилась информация, что Эйден Эйслен и Шон Питер обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука.

Что говорят в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского об обмене Медведчука, заявил, что украинский политик не гражданин России и не имеет отношения к так называемой "военной операции".

Зеленский допустил обмен Медведчука

В ночном видеообращение после задержания Медведчука президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять лидера ОПЗЖ.

"Вот такой "вояка". Вот такой "патриот". Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму (во время задержания на Медведчуке была военная форма, - ред.), он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", - заявил президент.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что "Медведчуку, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме с гарантированным многолетним сроком". По мнению Подоляка, в России Медведчука "обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны".

Позже советник главы Офиса президента Алексей Арестович уточнил, что возможному обмену должно предшествовать решение суда по делу Медведчука.

"Думаю, что будет решать все президент Украины, ну суд сначала, а потом президент, если его (Медведчука - ред.) осудят. Потому что президент единственный, кто может принять решение о его обмене, например, на украинских военнопленных", - заявлял Арестович.

В субботу, 16 апреля, в ходе общения с журналистами Зеленский снова подтвердил готовность обменять Медведчука. Но, по словам президента, пока что ответа от россиян нет.

Медведчук задержан в Украине

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. О задержании сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Позже глава СБУ Иван Баканов сообщил подробности спецоперации по задержанию нардепа. Так, украинские спецслужбы задержали Медведчука в Киевской области, когда он пытался покинуть территорию Украины. В побеге Медведчуку помогала ФСБ России, которая планировала вывезти его сначала в Приднестровье, а затем - в Москву.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности залога.

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук также заявил, что лидер ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук будет лишен депутатского мандата, но для этого должно быть решение суда по его делу.

"По поводу господина Медведчука ведется уголовное производство и как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, это является основанием для того, чтобы лишить его депутатского мандата", - заявлял Стефанчук.

Отметим, Медведчука подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". До начала войны с Россией он находился под домашним арестом, из-под которого сбежал сразу после начала боевых действий.