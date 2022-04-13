ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Баканов о задержании Медведчука: нам противостояла ФСБ, хотела вывезти кума Путина за границу

Новина українською →
Киев, Среда 13 апреля 2022 19:22
Баканов о задержании Медведчука: нам противостояла ФСБ, хотела вывезти кума Путина за границу Фото: глава СБУ Иван Баканов (пресс-служба Баканова)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов раскрыл некоторые подробности задержания лидера "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Виктора Медведчука. Он отметил, что сотрудникам СБУ противостояла ФСБ, которая стремилась вывезти кума Путина за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Баканова в эфире национального телемарафона.

"Мы не можем раскрыть всех нюансов, но кое-что интересное могу рассказать. Это была сложная спецоперация, длившаяся больше месяца в военных условиях", - сказал Баканов.

Глава СБУ добавил, что поручение о задержании Медведчука дал президент Украины Владимир Зеленский. Спецслужба активизировала все свои возможности, чтобы найти беглого политика.

"Было проведено очень много работы, которая привела нас к Медведчуку. Хочу подчеркнуть, нам противостоял не просто Медведчук. С противоположной стороны был мощный враг - ФСБ, стремившаяся вывезти кума Путина за границу", - добавил Баканов.

По его словам, российские спецслужбы для реализации своего плана привлекли лидеров преступного мира Украины и коррумпированных правоохранителей. ФСБ задействовала все возможности, чтобы скрыть свои планы. Для этого вбрасывалась дезинформация, специально проводились "сливы", пыталась организовать "липовые" маршруты для эвакуации Медведчука.

"Хочу сказать, что нам пытались вбросить информацию о местонахождении Медведчука в Швеции, Венгрии, от Закарпатья до Сумской области. Таким образом нас пытались пустить по ложному следу, даже подготовили "псевдомедведчуков", - уточнил глава СБУ.

Напомним, СБУ провела многоуровневую спецоперацию по задержанию Медведчука 12 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук Служба безопасности Украины ФСБ Иван Баканов Война в Украине
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России