Подоляк о задержании Медведчука: Чтобы выжить, ему нужно спрятаться в украинской тюрьме
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал задержание Службой безопасности Украины лидера "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Виктора Медведчука.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника.
Подоляк предположил, что Медведчуку при текущем развитии событий выгоднее "спрятаться" в украинской тюрьме. Многолетний срок может спасти его от ответа за провал интересов РФ в Украине.
"В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", – спрогнозировал советник руководителя Офиса президента.
Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022
Напомним, что СБУ провела многоуровневую спецоперацию по задержанию Медведчука 12 апреля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.