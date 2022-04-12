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Подоляк о задержании Медведчука: Чтобы выжить, ему нужно спрятаться в украинской тюрьме

Новина українською →
Киев, Вторник 12 апреля 2022 22:15
Подоляк о задержании Медведчука: Чтобы выжить, ему нужно спрятаться в украинской тюрьме Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал задержание Службой безопасности Украины лидера "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника.

Подоляк предположил, что Медведчуку при текущем развитии событий выгоднее "спрятаться" в украинской тюрьме. Многолетний срок может спасти его от ответа за провал интересов РФ в Украине.

"В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", – спрогнозировал советник руководителя Офиса президента.

Напомним, что СБУ провела многоуровневую спецоперацию по задержанию Медведчука 12 апреля.

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