Подоляк о задержании Медведчука: Чтобы выжить, ему нужно спрятаться в украинской тюрьме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника .

Подоляк предположил, что Медведчуку при текущем развитии событий выгоднее "спрятаться" в украинской тюрьме. Многолетний срок может спасти его от ответа за провал интересов РФ в Украине.

"В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", – спрогнозировал советник руководителя Офиса президента.