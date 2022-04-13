Зеленский предложил обмен Медведчука

Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого "космонавта" в плохом смысле слова - не сработало знаменитое "Поехали!", - заявил глава государства.

Он также отметил, что считает особенно циничным со стороны Медведчука использование военного камуфляжа. Таким образом он пытался так замаскироваться.

"Вот такой "вояка". Вот такой "патриот". Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", - добавил президент.