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Медведчук вышел из Офиса генпрокурора и заявил, что ознакомился с подозрением

Автор: Дмитрий Левицкий

Народный депутат Виктор Медведчук вышел из Офиса генерального прокурора, куда сегодня прибыл, чтобы получить подозрение. По словам нардепа, прокуроры дали ему ознакомиться с копией подозрения, но оригинал не вручили.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.

Как рассказал Медведчук, его подозревают в совершении государственной измены и нарушении правил войны, в частности речь идет о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.

"Согласно действующему законодательству подозрение не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатом", - сказал он.

Адвокат нардепа отметил, что прокуроры вручили экземпляр сообщения о подозрении. Кроме того, на ознакомление с материалами дела защите Медведчука дали 3 часа.

"Подозрения, как нам сказали, направили вчера в Секретариат ВР и по моему адресу проживания", - добавил Медведчук, отметив, что не планирует уезжать из Украины.

Напомним, вчера Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам. Обоим подозреваемым инкриминируют государственную измену.

По месту жительства Медведчука, а также в офисе партии ОПЗЖ вчера прошли обыски, однако самого нардепа правоохранители не нашли.

Больше подробностей дела - в материале РБК-Украина "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет".

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