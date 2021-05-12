Медведчук прибыл в Офис генпрокурора

Виктор Медведчук, которому объявили подозрение в государственной измене , сам прибыл в офис генерального прокурора. Ему должны вручить подозрение.

"Когда вчера проходили обыски, меня не было в Киеве. Я с супругой был в соседней области. Не собираюсь скрываться. Я готов защищаться, не чувствую ни в чем своей вины. На сегодняшний день - это результат политрепрессий, давление как на главу ОПЖЗ", - сказал Медведчук, общаясь с журналистами.

Медведчук прийшов на допит у Генпрокуратуру / Наживо Медведчук прийшов на допит до Офісу генпрокурора. Напередодні йому висунули звинувачення в державній зраді. Дивіться наш стрім Posted by hromadske.ua on Wednesday, May 12, 2021

11 мая стало известно, что Медведчуку объявили подозрение в совершении государственной измены.

Согласно ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Подозреваемого в госизмене должны задержать и избрать меру пресечения. Эта статья не предусматривает возможность внесения залога. То есть ожидается, что Медведчука арестуют.