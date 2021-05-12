Медведчук вийшов з Офісу генпрокурора і заявив, що ознайомився з підозрою

Народний депутат Віктор Медведчук вийшов з Офісу генерального прокурора, куди сьогодні прибув, щоб отримати підозру. За словами нардепа, прокурори дали йому ознайомитися з копією підозри, але оригінал не вручили.
Про це повідомив кореспондент РБК-Україна.
Як розповів Медведчук, його підозрюють у вчиненні державної зради та порушенні правил війни, зокрема мова йде про розграбування національних цінностей в окупованому Криму.
"Згідно з чинним законодавством підозру не вручили, але з підозрою я ознайомився разом з адвокатом", - сказав він.
Адвокат нардепа зазначив, що прокурори вручили примірник повідомлення про підозру. Крім того, на ознайомлення з матеріалами справи захисту Медведчука дали 3 години.
"Підозру, як нам сказали, направили вчора у Секретаріат ВР та за моєю адресою проживання", - додав Медведчук, зазначивши, що не планує виїжджати з України.
Нагадаємо, вчора Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Обом підозрюваним інкримінують державну зраду.
За місцем проживання Медведчука, а також в офісі партії ОПЗЖ вчора пройшли обшуки, однак самого нардепа правоохоронці не знайшли.
Більше подробиць справи - в матеріалі РБК-Україна "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає".