Медведчук прибув в Офіс генпрокурора
Віктор Медведчук, якому оголосили підозру у державній зраді, сам прибув до Офісу генерального прокурора. Йому мають вручити підозру.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Коли вчора проходили обшуки, мене не було в Києві. Я з дружиною був у сусідній області. Не збираюся ховатися. Я готовий захищатися, не відчуваю ні в чому своєї провини. На сьогоднішній день - це результат політичних репресій, тиск як на главу ОПЖЗ" , - сказав Медведчук, спілкуючись з журналістами.
Медведчук прийшов на допит у Генпрокуратуру / Наживо
Медведчук прийшов на допит до Офісу генпрокурора. Напередодні йому висунули звинувачення в державній зраді. Дивіться наш стрімPosted by hromadske.ua on Wednesday, May 12, 2021
11 травня стало відомо, що Медведчуку оголосили підозру у вчиненні державної зради.
Згідно ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Підозрюваного у держзраді мають затримати і обрати запобіжний захід. Ця стаття не передбачає можливість внесення застави. Тобто очікується, що Медведчука арештують.
Нагадаємо, як розповіли в офісі генерального прокурора, підозри Медведчуку і Козаку стосуються відразу трьох епізодів.
Як писало РБК-Україна, в СБУ заявили, що Медведчук - на території України, проте точне його місце знаходження невідоме.
Пізніше сам Медведчук заявив, що перебуває в Україні і не збирається ховатися від правосуддя. Він вважає, що проведені у нього вдома і в офісі обшуки протизаконні.
Більше подробиць - в матеріалі РБК-Україна "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає".