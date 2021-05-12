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Медведчук прибув в Офіс генпрокурора

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Київ, Середа 12 травня 2021 16:19
Медведчук прибув в Офіс генпрокурора Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Віктор Медведчук, якому оголосили підозру у державній зраді, сам прибув до Офісу генерального прокурора. Йому мають вручити підозру.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Коли вчора проходили обшуки, мене не було в Києві. Я з дружиною був у сусідній області. Не збираюся ховатися. Я готовий захищатися, не відчуваю ні в чому своєї провини. На сьогоднішній день - це результат політичних репресій, тиск як на главу ОПЖЗ" , - сказав Медведчук, спілкуючись з журналістами.

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Posted by hromadske.ua on Wednesday, May 12, 2021

11 травня стало відомо, що Медведчуку оголосили підозру у вчиненні державної зради.

Згідно ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Підозрюваного у держзраді мають затримати і обрати запобіжний захід. Ця стаття не передбачає можливість внесення застави. Тобто очікується, що Медведчука арештують.

Нагадаємо, як розповіли в офісі генерального прокурора, підозри Медведчуку і Козаку стосуються відразу трьох епізодів.

Як писало РБК-Україна, в СБУ заявили, що Медведчук - на території України, проте точне його місце знаходження невідоме.

Пізніше сам Медведчук заявив, що перебуває в Україні і не збирається ховатися від правосуддя. Він вважає, що проведені у нього вдома і в офісі обшуки протизаконні.

Більше подробиць - в матеріалі РБК-Україна "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає".

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