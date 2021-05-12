Медведчук прибув в Офіс генпрокурора

Віктор Медведчук, якому оголосили підозру у державній зраді , сам прибув до Офісу генерального прокурора. Йому мають вручити підозру.

"Коли вчора проходили обшуки, мене не було в Києві. Я з дружиною був у сусідній області. Не збираюся ховатися. Я готовий захищатися, не відчуваю ні в чому своєї провини. На сьогоднішній день - це результат політичних репресій, тиск як на главу ОПЖЗ" , - сказав Медведчук, спілкуючись з журналістами.

Медведчук прийшов на допит у Генпрокуратуру / Наживо Медведчук прийшов на допит до Офісу генпрокурора. Напередодні йому висунули звинувачення в державній зраді. Дивіться наш стрім Posted by hromadske.ua on Wednesday, May 12, 2021

11 травня стало відомо, що Медведчуку оголосили підозру у вчиненні державної зради.

Згідно ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Підозрюваного у держзраді мають затримати і обрати запобіжний захід. Ця стаття не передбачає можливість внесення застави. Тобто очікується, що Медведчука арештують.