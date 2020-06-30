Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 26 июня

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 4 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 26,76 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 30,01 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,56 (26,60 - 26 июня), продажи - 26,76 (26,80 - 26 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,60 (29,63 - 26 июня), продажи - 30,01 (30,04 - 26 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 26 июня), продажи 3,85 (3,87 - 26 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,71 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,95 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 30 июня справочный курс на уровне 26,66 грн/доллар, снизив его по сравнению с 26 июня (26,69 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,62 - 26,72 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Как сообщило РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 22-26 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 424,50 млн долларов.

Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком достигла 922,0 млн долларов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус