Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 26 червня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,76 гривень за долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 30,01 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,56 (26,60 - 26 червня), продажу - 26,76 (26,80 - 26 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,60 (29,63 - 26 червня), продажу - 30,01 (30,04 - 26 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 26 червня), продажу 3,85 (3,87 - 26 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,71 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,95 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 червня довідковий курс на рівні 26,66 грн/долар, знизивши його порівняно з 26 червня (26,69 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,62 - 26,72 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

Як повідомило РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 22-26 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 424,50 млн доларів.

Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком досягла 922,0 млн доларів.

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Автор: Олександр Білоус