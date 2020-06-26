Небольшое снижение: что происходит с курсом доллара 26 июня

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 1 копейку после роста

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,80 гривен за доллар. Курс евро снизился на 6 копеек до 30,04 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,60 (26,59 - 25 июня), продажи - 26,80 (26,81 - 25 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,63 (29,67 - 25 июня), продажи - 30,04 (30,12 - 25 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,44 - 25 июня), продажи 3,87 (3,87 - 25 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,94 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 июня справочный курс на уровне 26,69 грн/доллар, снизив его по сравнению с 25 июня (26,70 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,60 - 26,85 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.

Отметим, МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.

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Автор: Александр Белоус