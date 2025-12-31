Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло поруч із роботою: деталі

Медичні працівники, які працюють у прифронтових областях, тепер зможуть отримати службове житло на відстані до 30 км від основного місця роботи - не лише в селах, а й у містах. Програму реалізують за кошти державного бюджету.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram.
Заклади охорони здоров’я отримали можливість купувати житло для медиків у містах та селах прифронтових областей: Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській.
Житло можна придбати у населеному пункті, де розташоване основне місце роботи, або в сусідньому - на відстані до 30 км. У містах із активними бойовими діями, таких як Запоріжжя, Суми, Харків і Херсон, обирати житло також дозволено. В інших адміністративних центрах областей та Києві програма не діятиме.
Житло надаватиметься на час роботи медичного працівника. На реалізацію програми у 2026 році в державному бюджеті передбачено 100 млн грн.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що житло є одним із найгостріших викликів для прифронтових громад. Окрім гідної оплати праці, держава прагне забезпечити медиків можливістю жити поруч із роботою.
Раніше ми розповідали, що Кабінету міністрів України пропонують посилити захист лікарень у прифронтових регіонах.
