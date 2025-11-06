Кабміну пропонують посилити захист лікарень у прифронтових регіонах: про що йдеться

Асоціація прифронтових міст і громад закликає уряд України посилити стійкість медицини в зонах підвищеного ризику - запровадити важливі зміни для захисту й підтримки людей та медзакладів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АПМГ у Facebook.

Як страждає прифронтова медицина в Україні

Згідно з інформацією Асоціації прифронтових міст і громад, медицині в зонах підвищеного ризику необхідна:

додаткова підтримка для медиків;

захищені медичні заклади нового типу.

Це пов'язано з тим, що прифронтова медицина - під постійними атаками.

"Ворог цілеспрямовано б'є по лікарнях та каретах швидкої допомоги", - наголосили в АПМГ.

Уточнюється, що лише за період з 24 лютого 2022 року по 09 січня 2025 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала 2209 ударів по системі охорони здоров'я України.

"Загинули близько 205 людей, майже 700 - поранених", - додали в Асоціації.

Крім того, було пошкоджено й знищено:

800 медичних закладів;

2481 об'єкт медичної інфраструктури;

278 карет швидкої допомоги.

Повідомляється, що впродовж 2025 року кількість атак знову зросла. За перші три квартали було зафіксовано 382 нові випадки.

При цьому найбільше страждають прифронтові регіони.

Ворожі атаки на систему охорони здоров'я України (інфографіка: facebook.com/apmg.ua)

"В ніч на 4 листопада стався черговий приклад цілеспрямованого терору ворога проти медиків у прифронтових громадах: удар по екіпажу "швидкої" на Дніпропетровщині. Троє медиків поранені під час порятунку життя пацієнта", - розповіли в АПМГ.

Так само сотні їхніх колег у прифронтових громадах щодня ризикують власними життями заради порятунку інших, адже продовжують свою роботу попри все.

Як саме пропонують посилити стійкість медицини

В Асоціації повідомили, що вивчили потреби регіонів, які найбільше потерпають від війни, та пропонують посилити модель стійкості прифронтової медицини.

"Яка має бути закріплена на державному рівні", - наголосили в АПМГ.

Йдеться, зокрема, про запровадження таких змін:

захищені медичні заклади нового типу : операційні, реанімації та пологові (у підземних рівнях з автономним живленням);

: операційні, реанімації та пологові (у підземних рівнях з автономним живленням); модульні госпіталі там, де інфраструктура зруйнована: компактні й автономні (з укриттями, генераторами, системами зберігання медикаментів).

Крім того, Асоціація закликає посилити підтримку медиків екстреної допомоги й забезпечити:

індивідуальні засоби захисту;

стабільний радіозв'язок;

державне страхування бригад екстреної медичної допомоги прифронтових громад.

В межах утримання кадрів і соціальної підтримки пропонуються також такі зміни:

підвищені виплати;

житло та гарантії для родин;

психологічна допомога та ротації.

"Відповідні пропозиції наразі опрацьовуються експертами Асоціації та будуть передані уряду", - пояснили громадянам.

Насамкінець в АПМГ зауважили, що прифронтова медицина "тримається завдяки самовідданості та вірності обов'язку медиків".

"Наше спільне завдання - зробити так, щоб ці люди мали ресурси, захист і підтримку", - підсумували в Асоціації прифронтових міст і громад.

Публікація Асоціації (скриншот: facebook.com/apmg.ua)