Общество Образование Деньги Изменения

Медики прифронтовых регионов смогут получить жилье рядом с работой: детали

Медики смогут получить служебное жилье в прифронтовых регионах (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Медицинские работники, работающие в прифронтовых областях, теперь смогут получить служебное жилье на расстоянии до 30 км от основного места работы - не только в селах, но и в городах. Программу реализуют за средства государственного бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Где можно получить жилье

Учреждения здравоохранения получили возможность покупать жилье для медиков в городах и селах прифронтовых областей: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской.

Жилье можно приобрести в населенном пункте, где расположено основное место работы, или в соседнем - на расстоянии до 30 км. В городах с активными боевыми действиями, таких как Запорожье, Сумы, Харьков и Херсон, выбирать жилье также разрешено. В других административных центрах областей и Киеве программа не будет действовать.

Служебное жилье и финансирование

Жилье будет предоставляться на время работы медицинского работника. На реализацию программы в 2026 году в государственном бюджете предусмотрено 100 млн грн.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что жилье является одним из самых острых вызовов для прифронтовых громад. Кроме достойной оплаты труда, государство стремится обеспечить медиков возможностью жить рядом с работой.

Ранее мы рассказывали, что Кабинету министров Украины предлагают усилить защиту больниц в прифронтовых регионах.

Читайте также о том, что в прифронтовых громадах выросли зарплаты медиков экстренки и кто из врачей и других медицинских работников в Украине может претендовать на служебное жилье на время работы (его покупку финансирует государство).

