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В Україні змінили закон про садочки: як тепер записати дитину та хто перший у черзі

Вівторок 10 вересня 2024 16:05
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В Україні змінили закон про садочки: як тепер записати дитину та хто перший у черзі Записати дитину до садочка - не складно (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні набув чинності новий закон "Про дошкільну освіту", в якому йдеться про низку нововведень для дітей, їхніх батьків, педагогів і представників місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний документ.

Хто з дітей - перший у черзі до садочків

Згідно зі статтею 13 нового закону, дітям в Україні під час запису до садочків гарантується справедлива черговість.

До комунальних закладів освіти - для здобуття дошкільної освіти - зараховуються, перш за все, діти, які проживають на території обслуговування відповідного закладу.

При цьому черговість визначена такою:

  • діти-сироти
  • діти, позбавлені батьківського піклування
  • діти загиблих (померлих) ветеранів війни
  • діти захисників і захисниць України (визначених у статтях 10 і 101 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту")
  • діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей
  • діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів
  • діти з особливими освітніми потребами
  • діти старшого дошкільного віку
  • діти військовослужбовців
  • діти з числа внутрішньо переміщених осіб
  • діти осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
  • діти, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають дошкільну освіту у цьому закладі освіти (якщо вони проживають на території обслуговування такого закладу освіти)
  • інші діти, які проживають на території обслуговування відповідного закладу освіти

Після вищезгаданих дітей у черзі йдуть:

  • діти працівників цього закладу освіти (якщо вони не проживають на території обслуговування такого закладу освіти)
  • діти, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають дошкільну освіту у цьому закладі освіти (якщо вони не проживають на території обслуговування такого закладу освіти)
  • інші діти, які не проживають на території обслуговування відповідного закладу освіти, але яким було відмовлено у зарахуванні до закладу освіти, на території обслуговування якого вони проживають
  • інші діти, які не проживають на території обслуговування відповідного закладу освіти

Важливо, що в межах кожної із зазначених вище категорій, діти зараховуються до закладу освіти у порядку надходження заяв про зарахування.

При цьому порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до державних і комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти - затверджується Міністерством освіти й науки України.

Як подати заяву на зарахування дитини до садочка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подати заяву для зарахування дитини до садочка потрібно особисто - відвідавши обраний освітній заклад і поспілкувавшись із директором (або його заступником) щодо наявності вільних місць.

Якщо йдеться про прийом дітей з особливими освітніми потребами (в інклюзивні групи), окрім "стандартних" документів (заяви, медичної довідки встановленої форми й свідоцтва про народження) необхідно додатково надати також: висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Читайте також, які аналізи та довідки потрібно мати, якщо дитина йде до садочка вперше.

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