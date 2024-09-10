В Україні змінили закон про садочки: як тепер записати дитину та хто перший у черзі
В Україні набув чинності новий закон "Про дошкільну освіту", в якому йдеться про низку нововведень для дітей, їхніх батьків, педагогів і представників місцевої влади.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний документ.
Хто з дітей - перший у черзі до садочків
Згідно зі статтею 13 нового закону, дітям в Україні під час запису до садочків гарантується справедлива черговість.
До комунальних закладів освіти - для здобуття дошкільної освіти - зараховуються, перш за все, діти, які проживають на території обслуговування відповідного закладу.
При цьому черговість визначена такою:
- діти-сироти
- діти, позбавлені батьківського піклування
- діти загиблих (померлих) ветеранів війни
- діти захисників і захисниць України (визначених у статтях 10 і 101 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту")
- діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей
- діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів
- діти з особливими освітніми потребами
- діти старшого дошкільного віку
- діти військовослужбовців
- діти з числа внутрішньо переміщених осіб
- діти осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
- діти, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають дошкільну освіту у цьому закладі освіти (якщо вони проживають на території обслуговування такого закладу освіти)
- інші діти, які проживають на території обслуговування відповідного закладу освіти
Після вищезгаданих дітей у черзі йдуть:
- діти працівників цього закладу освіти (якщо вони не проживають на території обслуговування такого закладу освіти)
- діти, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають дошкільну освіту у цьому закладі освіти (якщо вони не проживають на території обслуговування такого закладу освіти)
- інші діти, які не проживають на території обслуговування відповідного закладу освіти, але яким було відмовлено у зарахуванні до закладу освіти, на території обслуговування якого вони проживають
- інші діти, які не проживають на території обслуговування відповідного закладу освіти
Важливо, що в межах кожної із зазначених вище категорій, діти зараховуються до закладу освіти у порядку надходження заяв про зарахування.
При цьому порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до державних і комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти - затверджується Міністерством освіти й науки України.
Як подати заяву на зарахування дитини до садочка
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подати заяву для зарахування дитини до садочка потрібно особисто - відвідавши обраний освітній заклад і поспілкувавшись із директором (або його заступником) щодо наявності вільних місць.
Якщо йдеться про прийом дітей з особливими освітніми потребами (в інклюзивні групи), окрім "стандартних" документів (заяви, медичної довідки встановленої форми й свідоцтва про народження) необхідно додатково надати також: висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.
Читайте також, які аналізи та довідки потрібно мати, якщо дитина йде до садочка вперше.
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