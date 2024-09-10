В Україні змінили закон про садочки: як тепер записати дитину та хто перший у черзі

В Україні набув чинності новий закон "Про дошкільну освіту", в якому йдеться про низку нововведень для дітей, їхніх батьків, педагогів і представників місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний документ .

При цьому порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до державних і комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти - затверджується Міністерством освіти й науки України.

Важливо, що в межах кожної із зазначених вище категорій, діти зараховуються до закладу освіти у порядку надходження заяв про зарахування .

До комунальних закладів освіти - для здобуття дошкільної освіти - зараховуються, перш за все, діти, які проживають на території обслуговування відповідного закладу .

Згідно зі статтею 13 нового закону, дітям в Україні під час запису до садочків гарантується справедлива черговість.

Як подати заяву на зарахування дитини до садочка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подати заяву для зарахування дитини до садочка потрібно особисто - відвідавши обраний освітній заклад і поспілкувавшись із директором (або його заступником) щодо наявності вільних місць.

Якщо йдеться про прийом дітей з особливими освітніми потребами (в інклюзивні групи), окрім "стандартних" документів (заяви, медичної довідки встановленої форми й свідоцтва про народження) необхідно додатково надати також: висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Читайте також, які аналізи та довідки потрібно мати, якщо дитина йде до садочка вперше.

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