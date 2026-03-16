Медична освіта в Україні: скільки коштує вивчитись на лікаря і де найдешевше

Вартість навчання за спеціальністю "медицина" суттєво різниться залежно від закладу освіти та міста. Ціни коливаються від 34 тисяч гривень за рік і доходять майже до 90 тисяч.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Лідером за вартістю контракту став столичний виш. Найвищий цінник зафіксовано у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, де рік навчання за спеціальністю "медицина" коштує 89 400 грн.
До трійки найдорожчих медичних закладів також увійшли:
Трохи дешевше коштуватиме диплом лікаря у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького (64 000 грн) та в КНУ імені Тараса Шевченка (61 800 грн).
Для абітурієнтів, які шукають більш бюджетні пропозиції, існують варіанти, де вартість навчання майже втричі менша за столичний топ-виш. Найдешевші пропозиції зафіксовані у таких закладах:
Дані базуються на інформації з Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) станом на липень 2025 року. До переліку включено як державні, так і приватні університети з різними видами конкурсних пропозицій (фіксовані, відкриті та небюджетні).
Для подачі заяви на спеціальність "Медицина" необхідно набрати на НМТ щонайменше 150 балів (як на бюджет, так і на контракт).
Абітурієнти складають три обов’язкові предмети (українська мова, математика, історія України) та один на вибір. Найвищий коефіцієнт традиційно мають біологія, хімія або фізика.
Базова освіта для медика (магістратура) триває 6 років. Далі ще потрібно пройти інтернатуру, яка триває 1-3 роки.
Читайте також про те, що МОН звернулося до університетів, щоб ті запровадили систему супроводу для майбутніх абітурієнтів і зробили реєстрацію на НМТ-2026 частиною підготовки до вступу.
Раніше ми писали про те, хто у 2026 році може вступити у виш без НМТ.