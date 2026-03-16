Медицинское образование в Украине: сколько стоит выучиться на врача и где дешевле всего

14:50 16.03.2026 Пн
3 мин
В некоторых вузах цены почти втрое ниже, чем в престижном Университете им. Богомольца
aimg Василина Копытко
Дороже всего медицинское образование обойдется в Национальном университете им. А. Богомольца (фото: nmuofficial.com)

Стоимость обучения по специальности "медицина" существенно отличается в зависимости от учебного заведения и города. Цены колеблются от 34 тысяч гривен за год и доходят почти до 90 тысяч.

Главное:

  • Самый высокий ценник: Обучение в НМУ имени А. А. Богомольца (Киев) является самым дорогим и достигает 89 400 грн в год.
  • Средний ценовой диапазон: Большинство ведущих университетов в Днепре, Виннице и Львове установили стоимость в пределах 64 000 - 80 000 грн.
  • Доступные предложения: Дешевле всего овладеть профессией врача можно в вузах Харькова и Запорожья, где цены стартуют от 34 000 грн.
  • География цен: Киев остается самым дорогим городом для обучения, тогда как региональные университеты (Черкассы, Николаев, Запорожье) предлагают контрактные места по цене ниже 50 000 грн.
  • Источник данных: Верифицированные данные ЕГЭБО по состоянию на июль 2025 года, охватывающие государственные и частные заведения.

Где обучение самое дорогое

Лидером по стоимости контракта стал столичный вуз. Самый высокий ценник зафиксирован в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, где год обучения по специальности "медицина" стоит 89 400 грн.

В тройку самых дорогих медицинских учреждений также вошли:

  • Днепровский государственный медицинский университет - 80 072 грн;
  • Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова - 65 000 грн.

Немного дешевле будет стоить диплом врача во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого (64 000 грн) и в КНУ имени Тараса Шевченко (61 800 грн).

Самые дешевые варианты для магистров

Для абитуриентов, которые ищут более бюджетные предложения, существуют варианты, где стоимость обучения почти втрое меньше столичного топ-вуза. Самые дешевые предложения зафиксированы в таких заведениях:

  • Харьковский институт медицины и биомедицинских наук - 34 000 грн;
  • Запорожский государственный медико-фармацевтический университет - 35 890 грн;
  • Днепровский институт медицины и общественного здоровья - 36 000 грн.

Данные базируются на информации из Единой государственной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) по состоянию на июль 2025 года. В перечень включены как государственные, так и частные университеты с различными видами конкурсных предложений (фиксированные, открытые и небюджетные).

Что нужно знать абитуриентам

Для подачи заявления на специальность "Медицина" необходимо набрать на НМТ не менее 150 баллов (как на бюджет, так и на контракт).

Абитуриенты сдают три обязательных предмета (украинский язык, математика, история Украины) и один на выбор. Самый высокий коэффициент традиционно имеют биология, химия или физика.

Базовое образование для медика (магистратура) длится 6 лет. Далее еще нужно пройти интернатуру, которая длится 1-3 года.

Читайте также о том, что МОН обратилось к университетам, чтобы те ввели систему сопровождения для будущих абитуриентов и сделали регистрацию на НМТ-2026 частью подготовки к поступлению.

Ранее мы писали о том, кто в 2026 году может поступить в вуз без НМТ.

