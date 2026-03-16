Медицинское образование в Украине: сколько стоит выучиться на врача и где дешевле всего

Где обучение самое дорогое

Лидером по стоимости контракта стал столичный вуз. Самый высокий ценник зафиксирован в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, где год обучения по специальности "медицина" стоит 89 400 грн.

В тройку самых дорогих медицинских учреждений также вошли:

Днепровский государственный медицинский университет - 80 072 грн;

- 80 072 грн; Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова - 65 000 грн.

Немного дешевле будет стоить диплом врача во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого (64 000 грн) и в КНУ имени Тараса Шевченко (61 800 грн).

Самые дешевые варианты для магистров

Для абитуриентов, которые ищут более бюджетные предложения, существуют варианты, где стоимость обучения почти втрое меньше столичного топ-вуза. Самые дешевые предложения зафиксированы в таких заведениях:

Харьковский институт медицины и биомедицинских наук - 34 000 грн;

- 34 000 грн; Запорожский государственный медико-фармацевтический университет - 35 890 грн;

- 35 890 грн; Днепровский институт медицины и общественного здоровья - 36 000 грн.

Данные базируются на информации из Единой государственной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) по состоянию на июль 2025 года. В перечень включены как государственные, так и частные университеты с различными видами конкурсных предложений (фиксированные, открытые и небюджетные).

Что нужно знать абитуриентам

Для подачи заявления на специальность "Медицина" необходимо набрать на НМТ не менее 150 баллов (как на бюджет, так и на контракт).

Абитуриенты сдают три обязательных предмета (украинский язык, математика, история Украины) и один на выбор. Самый высокий коэффициент традиционно имеют биология, химия или физика.

Базовое образование для медика (магистратура) длится 6 лет. Далее еще нужно пройти интернатуру, которая длится 1-3 года.