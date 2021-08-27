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Украинцы завоевали еще две медали на Паралимпиаде в Токио

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Пятница 27 августа 2021 08:45
Украинцы завоевали еще две медали на Паралимпиаде в Токио Фото: Украина еще две медали на Паралимпиаде (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Украинцы завоевали еще две медали на Паралимпийских играх в Токио. Одна из них "серебряная" и еще одна - "бронзовая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Паралимпийский комитет Украины.

Медали принесли Украине Юлия Павленко (прыжки в длину) и Владислав Белый (метание копья).

"Третий день Паралимпиады-2020 начался с бронзовой награды в утренней сессии в легкой атлетике - тотально незрячая Павленко Юлия в прыжке в длину стала третьей. Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду", - говорится в сообщении.

Так, Павленко в прыжках в длину завоевала "бронзу" с результатом 4,86 ​​метра. К "золоту" ей не хватило 14 сантиметров.

Фото: Юлия Павленко и Владислав Белый с тренерами (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Вчера украинская пловчиха Мерешко завоевала еще одну медаль на Паралимпиаде в Токио.

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