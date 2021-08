Третий день на Паралимпиаде принес Украине уже четыре медали

Сообщается, что в бронзовом финале четырехкратный олимпийский чемпион Егор Дементьев победил представителя Франции Кевина ле Кунффа. Он показал результат 4:22.746, а французский спортсмен 4:27.997.

Foulon takes victory in the men's C5 4000m individual pursuit! #ParaAthletics #Gold Dorian Foulon #FRA #Silver Alistair Donohoe #AUS #Bronze Yehor Dementyev #UKR @UCI_paracycling #Tokyo2020 #Paralympics

Дзюдоистка Юлия Иваницкая стала бронзовым призером в весе до 48 кг. В поединке за третье место она оказалась сильнее японской спортсменки Сицука Хангаи.

Third #Bronze in a row for Yuliia Ivanytska! #Judo



The #UKR athlete wins the women's -48kg bronze medal contest B @IBSAJudo #BlindSports #Tokyo2020 #Paralympics