Третий день на Паралимпиаде принес Украине уже четыре медали
На Паралимпиаде-2020 в Токио Украина завоевала еще две медали. Егор Дементьев выиграл "бронзовую" медаль в индивидуальной гонке преследования (4000 м) на велотреке, а Юлия Иваницкая стала бронзовым призером в дзюдо.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Игр.
Сообщается, что в бронзовом финале четырехкратный олимпийский чемпион Егор Дементьев победил представителя Франции Кевина ле Кунффа. Он показал результат 4:22.746, а французский спортсмен 4:27.997.
Foulon takes victory in the men's C5 4000m individual pursuit! #ParaAthletics#Gold Dorian Foulon #FRA#Silver Alistair Donohoe #AUS#Bronze Yehor Dementyev #UKR@UCI_paracycling #Tokyo2020 #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) August 27, 2021
Дзюдоистка Юлия Иваницкая стала бронзовым призером в весе до 48 кг. В поединке за третье место она оказалась сильнее японской спортсменки Сицука Хангаи.
Third #Bronze in a row for Yuliia Ivanytska! #Judo— Paralympic Games (@Paralympics) August 27, 2021
The #UKR athlete wins the women's -48kg bronze medal contest B @IBSAJudo #BlindSports #Tokyo2020 #Paralympics
На Паралимпиаде в Токио украинские спортсмены завоевали уже 13 медалей, из них 1 золотая, 7 серебряных и 3 бронзовые.
Напомним, что сегодня, 27 августа, медали принесли Украине Юлия Павленко (прыжки в длину) и Владислав Белый (метание копья).