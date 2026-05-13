McDonald’s може повернутися до Харкова: Баффет веде перемовини

11:17 13.05.2026 Ср
2 хв
Мережа ресторанів не працює в місті з початку повномасштабної війни
aimg Анастасія Мацепа
McDonald’s може повернутися до Харкова: Баффет веде перемовини Фото: McDonald’s у Харкові закрився 23 лютого 2022 року (Getty Images)
Американський підприємець і філантроп Говард Грем Баффет бере участь у перемовинах щодо можливого повернення мережі ресторанів McDonald’s до Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Головне:

  • У Харкові можуть знову відкрити McDonald’s.
  • Перемовини ведуть за участі Говарда Баффета.
  • Ресторани мережі не працюють у місті з 23 лютого 2022 року.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s може відновити роботу в Харкові після більш ніж чотирирічної паузи.

За словами Олега Синєгубова, до перемовин щодо повернення компанії долучився американський підприємець і філантроп Говард Грем Баффет.

"Водночас працюємо над поверненням іноземних компаній до області. Наприклад, за участі Говарда Баффета тривають перемовини щодо відновлення роботи мережі McDonald’s на Харківщині", – написав Синєгубов.

Ресторани McDonald’s у Харкові припинили роботу 23 лютого 2022 року на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Наразі компанія офіційно не повідомляла про терміни можливого відновлення роботи закладів у місті.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше у компанії пояснювали, що для відновлення роботи закладів необхідні регулярне налаштування обладнання, логістика та робота сервісних компаній, які наразі не працюють у Харкові.

Однак головною проблемою у McDonald’s називали безпекову ситуацію. У компанії зазначали, що в Харкові проміжок між сигналом повітряної тривоги та ударами часто є надто коротким, а іноді обстріли відбуваються ще до оголошення тривоги.

Також у компанії зазначали, що варіант відкриття ресторану в укритті поки не відповідає стандартам мережі через вимоги до простору, логістики, пожежної безпеки та операційних процесів.

У McDonald’s наголошували, що готові повернутися до Харкова, щойно це стане можливим з урахуванням безпекових умов та стандартів компанії.

Росія від ранку масовано атакує Україну групами дронів: де чули вибухи
