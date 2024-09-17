У McDonald's пояснили, чому досі не відкрились у Харкові: є дві причини
У McDonald's розповіли, що їхні ресторани у Харкові залишаються закритими з декількох причин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Facebook.
Коли можуть відкрити ресторани McDonald's у Харкові
В одному з дописів McDonald's у соціальній мережі Facebook йшлося про вагомі аргументи й причини любити українські бургери.
Музикант Олександр Раєв у коментарі до публікації іронічно зауважив: "Так, дуже любимо вас в Харкові, часто ходимо, дякую".
У відповідь у McDonald's наголосили, що компанія завжди дбає про безпеку своїх відвідувачів і працівників.
"Це один із наших безперечних пріоритетів", - додали у прес-службі McDonald's.
Крім того, у компанії пояснили, що ресторани McDonald’s залишаються закритими у Харкові:
- через обмежені години роботи у зв'язку з тривалими повітряними тривогами
- через ускладнення процедури евакуації для працівників і клієнтів
"Ми безперестану моніторимо ситуацію та будемо раді відкрити двері ресторанів, щойно це буде можливим, аби знову тішити харків'ян смачними стравами", - підсумували у McDonald's.
Допис McDonald's і один з коментарів під ним (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)
McDonald's в Україні під час війни
Згідно з інформацією McDonald's Ukraine, з першого дня повномасштабної війни в Україні на потреби населення було передано понад 700 тонн продукції на понад 130 млн гривень.
Працівники McDonald's започаткували програми підтримки сімей і лікарень, які постраждали через війну, а також активно волонтерять у межах програм фундації "Дім Рональда МакДональда".
За словами генерального директора (CEO) McDonald's Ukraine Юлії Бадрітдінової, впродовж 2023 року McDonald's інвестував у відкриття нових та оновлення старих ресторанів близько 1 млрд гривень. При цьому всі інвестиції українській підрозділ компанії отримав з головного офісу.
Наприкінці березня 2024 року стало відомо, що компанія планує відкриття ресторанів в Ужгороді та Чернівцях.
Крім того, повідомлялося про запровадження McDonald's Ukraine низки змін, які є частиною глобальних зобов'язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів (хоча не всі українці поставилися схвально до подібних ініціатив).
Читайте також, скільки всього McDonald's у світі та в яких країнах немає жодного ресторану компанії.
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