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Є дві причини. Чому McDonald's не відкриється у Харкові навіть в укритті

П'ятниця 07 лютого 2025 10:41
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Є дві причини. Чому McDonald's не відкриється у Харкові навіть в укритті Фото: Коли запрацює McDonald's у Харкові (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ресторани McDonald's у Харкові поки не відновлять роботу. Основні причини - це відсутність сервісних компаній, які забезпечують технічне обслуговування мережі, а також загроза ракетних ударів, які можуть відбуватися ще до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар пресслужби McDonald's для "Суспільне Харків".

У McDonald's повідомили, що для роботи ресторанів необхідне регулярне налаштування обладнання, логістика та інші операційні процеси. Наразі сервісні компанії, які забезпечують ці послуги, не працюють у Харкові.

Однак головним викликом залишається безпека. На відміну від більшості регіонів, у Харкові інтервал між оголошенням повітряної тривоги та ударами дуже короткий. Інколи обстріли відбуваються ще до сигналу тривоги, що унеможливлює гарантування безпеки відвідувачів та персоналу.

Щодо відкриття ресторану в укритті, у компанії пояснили, що альтернативні підземні приміщення не відповідають їхнім стандартам. McDonald's має чіткі вимоги до простору, логістики, пожежної безпеки та операційних процесів, які складно реалізувати в укриттях.

У компанії наголошують, що готові відновити роботу в Харкові, коли це стане можливим з урахуванням безпеки та відповідно до їхніх стандартів.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у грудні 2024 року у вінницьких ресторанах McDonald's у тестовому форматі з’явилося ранкове меню. Як пояснили у компанії, Вінниця була обрана для тестування через оптимальні умови: у місті працюють ресторани з різними каналами продажів, що дозволяє ефективно оцінити роботу нового формату. У майбутньому ранкове меню можуть запустити й в інших містах України.

Також ми розповідали, яких страв не вистачає українцям у McDonald's у нашій країні. Українські поціновувачі McDonald's часто мріють про страви, які доступні за кордоном, але відсутні в локальному меню. Адже ця глобальна мережа адаптує свої пропозиції під особливості кожної країни. Тому в різних куточках світу можна знайти у McDonald's такі позиції, про які в Україні можна лише здогадуватися.

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