Є дві причини. Чому McDonald's не відкриється у Харкові навіть в укритті

Ресторани McDonald's у Харкові поки не відновлять роботу. Основні причини - це відсутність сервісних компаній, які забезпечують технічне обслуговування мережі, а також загроза ракетних ударів, які можуть відбуватися ще до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар пресслужби McDonald's для "Суспільне Харків" .

У McDonald's повідомили, що для роботи ресторанів необхідне регулярне налаштування обладнання, логістика та інші операційні процеси. Наразі сервісні компанії, які забезпечують ці послуги, не працюють у Харкові.

Однак головним викликом залишається безпека. На відміну від більшості регіонів, у Харкові інтервал між оголошенням повітряної тривоги та ударами дуже короткий. Інколи обстріли відбуваються ще до сигналу тривоги, що унеможливлює гарантування безпеки відвідувачів та персоналу.

Щодо відкриття ресторану в укритті, у компанії пояснили, що альтернативні підземні приміщення не відповідають їхнім стандартам. McDonald's має чіткі вимоги до простору, логістики, пожежної безпеки та операційних процесів, які складно реалізувати в укриттях.

У компанії наголошують, що готові відновити роботу в Харкові, коли це стане можливим з урахуванням безпеки та відповідно до їхніх стандартів.