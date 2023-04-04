McDonald's на кілька днів закриє усі свої офіси у США: названо причину

Корпоративний персонал компанії в США та деякі співробітники за кордоном повинні працювати з дому, поки компанія повідомляє людей про їхній статус роботи. Повідомляється, що цього тижня McDonald's проінформує своїх співробітників про кадрові рішення, що є частиною масштабної реструктуризації компанії.

У McDonald's працює понад 150 тисяч співробітників на офісних посадах, близько 70% із них перебувають за межами США.

За підсумками 2022 року, глобальний продаж компанії зріс майже на 11%, а продаж у США зріс майже на 6%. Загальна маржа ресторанів мережі зросла на 5%.

"Ми працюємо на високому рівні, але ми можемо працювати ще краще", - сказав генеральний директор Кріс Кемпчинскі у листі співробітникам від 6 січня.

За його словами, у міру того, як компанія змінює свою стратегію, оцінюватимуться ролі та рівні укомплектування персоналом у різних частинах організації, попереду на компанію чекають важкі кадрові обговорення та рішення.