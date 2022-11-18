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Лукашенко дякує Богу за вихід McDonald’s: самі булочку переріжемо

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Мінськ, П'ятниця 18 листопада 2022 14:28
Лукашенко дякує Богу за вихід McDonald’s: самі булочку переріжемо Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко подякував Богу за вихід McDonald’s з його країни. Він впевнений, що з "розрізанням булочки" білоруси справляться самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу самопроголошеного президента Білорусі.

"Дехто, особливо серед молоді та й, мабуть, середнього віку, а може, і старшого, стали ахати і охати: "Ах, "Макдональдс" йде". Я думаю: слава тобі господи, що хоч іде! ... У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати і впхнути в ці дві половинки шматочок м'яса, картоплі та салату? Господи, хто це споживає, не знаю", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що компанія McDonald's вирішила покинути ринок Білорусі.

Втім, ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою "Вкусно и точка", яку Росія собі "імпортозамістила" після повномасштабного вторгнення в Україну.

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