McDonald's на несколько дней закроет все свои офисы в США: названа причина

Корпоративный персонал компании в США и некоторые сотрудники за границей должны работать из дома, пока компания уведомляет людей об их статусе работы. Сообщается, что на этой неделе McDonald's проинформирует своих сотрудников о кадровых решениях, которые являются частью масштабной реструктуризации компании.

В McDonald's работает более 150 тысяч сотрудников на офисных должностях, около 70% из них находятся за пределами США.

По итогам 2022 года, глобальные продажи компании выросли почти на 11%, а продажи в США выросли почти на 6%. Общая маржа ресторанов сети выросла на 5%.

"Мы работаем на высоком уровне, но мы можем работать еще лучше", - сказал генеральный директор Крис Кемпчински в письме сотрудникам от 6 января.

По его словам, по мере того, как компания меняет свою стратегию, будут оцениваться роли и уровни укомплектования персоналом в различных частях организации, впереди компанию ждут трудные кадровые обсуждения и решения.