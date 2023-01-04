McDonald's може вийти з Казахстану через війну Росії проти України, - ЗМІ
Мережа швидкого харчування McDonald's зіткнулась зі складнощами, пов'язаними із російським вторгненням в Україну, які можуть призвести до виходу з Казахстану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Найбільша у світі мережа фаст-фуду може відкликати свою торгову марку з 20-мільйонної країни, лише через шість років після відкриття.
Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України компанія McDonald's вийшла з Росії, а також заборонила казахським франчайзам закуповувати м’ясні котлети в російських постачальників.
Проте видання Bloomberg зазначає, що закуповувати м’ясні котлети від місцевих або європейських постачальників казахський бізнес не має можливості через вищі ціни та витрати на транспортування товарів через всю країну.
Офіційні особи компанії McDonald's наразі відмовились від коментарів про вихід з Казахстану.
Нагадаємо, нещодавно компанія McDonald's остаточно покинула ринок Білорусі. При цьому ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою "Вкусно и точка". Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко своєю чергою подякував Богу за вихід McDonald’s з його країни.
Водночас новий McDonald's з двома поверхами та сучасною зоною для дітей відкрився у Києві.
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