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McDonald's йде з Білорусі: вже знайшли заміну

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Білорусь, П'ятниця 11 листопада 2022 11:16
McDonald's йде з Білорусі: вже знайшли заміну Фото: McDonald's йде з Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Компанія McDonald's вирішила покинути ринок Білорусі. При цьому ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою "Вкусно и точка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

"Ресторани швидкого обслуговування "МакДональдс" під управлінням Унітарного підприємства "КСБ Вікторі Ресторани" протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом "Вкусно и точка"", - сказано в ньому.

При цьому компанія обіцяє зберегти усі робочі місця. Повідомляється, що точну дату початку роботи під брендом "Вкусно и точка" буде оголошено пізніше.

Зазначимо, що РФ створила мережу ресторанів швидкого харчування Вкусно и точка" після виходу компанії McDonald's з російського ринку та повного продажу всього російського бізнесу. Перші ресторани відкрилися 12 червня.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відновив роботу McDonald's на Лук'янівці.

Окрім того, у Львові відкрився новий McDonald's. РБК-Україна також публікувала список усіх відритих в Україні "маків".

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