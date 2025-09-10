Мбаппе побив рекорд Анрі: скільки голів має форвард збірної Франції

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе вийшов на друге місце в рейтингу найкращих голеадорів національної команди, обійшовши легендарного Тьєррі Анрі.
Про це повідомляє РБК-Україна.
9 вересня збірна Франції у матчі відбору на чемпіонат світу-2026 на своєму полі мінімально перемогла Ісландію з рахунком 2:1. Один із голів у ворота суперника забив Кіліан Мбаппе.
Француз реалізував пенальті на 45-й хвилині після фолу Мікаеля Андерсона проти Маркуса Тюрама. Цей м’яч став для нападника 52-м у складі національної збірної.
Для Мбаппе цей гол став історичним, адже він дозволив форварду обійти Тьєррі Анрі (51 гол) і вийти на одноосібне друге місце у списку бомбардирів збірної Франції.
На першій сходинці рейтингу залишається Олів’є Жиру, на рахунку якого 57 голів у 137 матчах. Своєю чергою, Мбаппе має 52 голи у 92 поєдинках.
Після матчу нападник поділився враженнями від свого досягнення.
"Знав, що так буде, це круто, я дуже радий. Знову говоритиму про Анрі, тому що він надзвичайний гравець, жива легенда. Перевершити його – це дійсно чудово. Але залишається ще одна людина, яку треба обігнати. Попереду ще багато роботи", - зазначив Кіліан.
Футболіст також підкреслив, що команда вдало стартувала у відборі.
"Маємо 6 очок із 6 можливих - ідеально. Але в нашій грі є над чим працювати", - додав гравець.
Після двох турів відбору чемпіонату світу-2026 збірна Франції очолює групу D із шістьма очками. Україна, яка зіграла внічию з Азербайджаном, посідає третє місце з одним балом.
Наступний матч французи проведуть 10 жовтня проти Азербайджану.
Нагадаємо, що Україна програла Франції у першому матчі відбору на ЧС-2026.
Також читайте, що потрібно Україні, щоб потрапити на ЧС-2026.