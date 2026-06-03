Майже втричі дорожче, ніж в Україні: скільки коштують невеликі квартири в Польщі

Купити квартиру площею 30-40 квадратних метрів в Україні все ще значно дешевше, ніж у Польщі. Середня вартість такого житла у сусідній країні майже втричі вища, хоча попит на невеликі квартири в Україні залишається більшим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
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За даними аналітиків, медіанна вартість квартири площею 30-40 квадратних метрів в Україні у квітні 2026 року становила 39 тисяч доларів.
Для порівняння, у Польщі аналогічне житло коштувало в середньому 124 тисячі доларів.
Таким чином, польські квартири в цьому сегменті виявилися приблизно втричі дорожчими за українські.
Найвищі ціни на квартири площею 30-40 квадратних метрів серед найбільших українських міст зафіксували у Львові. У квітні медіанна вартість такого житла там становила 62 тисячі доларів.
На другому місці опинився Київ із показником 57 тисяч доларів. Далі розташувалася Одеса, де квартира такої площі коштує в середньому 40 тисяч доларів.
Найдоступніше житло традиційно пропонують у містах, які розташовані ближче до зони бойових дій. Так, у Дніпрі квартиру площею 30-40 квадратних метрів можна було придбати за медіанною ціною 28,7 тисячі доларів, а у Харкові - за 25 тисяч доларів.
Аналітики зазначають, що на вартість житла суттєво впливає безпекова ситуація та близькість регіону до лінії фронту.
Навіть найдорожчі українські міста поступаються польським за рівнем цін на житло. Найдорожчою виявилася Варшава, де квартира площею 30-40 квадратних метрів коштує в середньому 172 тисячі доларів. Це більш ніж утричі дорожче, ніж у Києві.
Також високі ціни зафіксували у:
Попри суттєву різницю в цінах, попит на квартири площею 30-40 квадратних метрів в Україні загалом вищий. За підрахунками OLX Нерухомість, кількість відгуків на такі оголошення в Україні приблизно на 23% перевищує показники Польщі.
Водночас ситуація відрізняється залежно від міста.
Наприклад, у Варшаві інтерес до квартир такого формату на 45% вищий, ніж у Києві. Проте в інших великих польських містах кількість відгуків поступається українським обласним центрам у середньому в 1,5-2 рази.
Серед українських міст найбільший попит після Києва зафіксували в Одесі та Харкові.
Водночас Львів, де житло є найдорожчим в Україні, поступається цим містам за кількістю зацікавлених покупців.
Кількість оголошень про продаж квартир площею 30-40 квадратних метрів у двох країнах виявилася майже однаковою. За даними дослідження, у квітні 2026 року в Україні таких пропозицій було лише на 2% більше, ніж у Польщі.
Експерти наголошують, що український ринок нерухомості продовжує перебувати під значним впливом війни. Саме через це житло в регіонах, розташованих ближче до фронту, залишається суттєво дешевшим, ніж у більш безпечних областях країни.
Раніше РБК-Україна розповідало про зростання цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку України. За рік житло подорожчало в більшості обласних центрів на 10-20%, а найбільше - у Тернополі. Водночас у Запоріжжі та Херсоні квартири подешевшали.
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