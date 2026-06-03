Почти втрое дороже, чем в Украине: сколько стоят небольшие квартиры в Польше

Купить квартиру площадью 30-40 квадратных метров в Украине все еще значительно дешевле, чем в Польше. Средняя стоимость такого жилья в соседней стране почти втрое выше, хотя спрос на небольшие квартиры в Украине остается большим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
По данным аналитиков, медианная стоимость квартиры площадью 30-40 квадратных метров в Украине в апреле 2026 года составляла 39 тысяч долларов.
Для сравнения, в Польше аналогичное жилье стоило в среднем 124 тысячи долларов.
Таким образом, польские квартиры в этом сегменте оказались примерно втрое дороже украинских.
Самые высокие цены на квартиры площадью 30-40 квадратных метров среди крупнейших украинских городов зафиксировали во Львове. В апреле медианная стоимость такого жилья там составляла 62 тысячи долларов.
На втором месте оказался Киев с показателем 57 тысяч долларов. Далее расположилась Одесса, где квартира такой площади стоит в среднем 40 тысяч долларов.
Самое доступное жилье традиционно предлагают в городах, которые расположены ближе к зоне боевых действий. Так, в Днепре квартиру площадью 30-40 квадратных метров можно было приобрести по медианной цене 28,7 тысячи долларов, а в Харькове - за 25 тысяч долларов.
Аналитики отмечают, что на стоимость жилья существенно влияет ситуация с безопасностью и близость региона к линии фронта.
Даже самые дорогие украинские города уступают польским по уровню цен на жилье. Самой дорогой оказалась Варшава, где квартира площадью 30-40 квадратных метров стоит в среднем 172 тысячи долларов. Это более чем в три раза дороже, чем в Киеве.
Также высокие цены зафиксировали в:
Несмотря на существенную разницу в ценах, спрос на квартиры площадью 30-40 квадратных метров в Украине в целом выше. По подсчетам OLX Недвижимость, количество отзывов на такие объявления в Украине примерно на 23% превышает показатели Польши.
При этом ситуация отличается в зависимости от города.
Например, в Варшаве интерес к квартирам такого формата на 45% выше, чем в Киеве. Однако в других крупных польских городах количество откликов уступает украинским областным центрам в среднем в 1,5-2 раза.
Среди украинских городов наибольший спрос после Киева зафиксировали в Одессе и Харькове.
В то же время Львов, где жилье является самым дорогим в Украине, уступает этим городам по количеству заинтересованных покупателей.
Количество объявлений о продаже квартир площадью 30-40 квадратных метров в двух странах оказалось почти одинаковым. По данным исследования, в апреле 2026 года в Украине таких предложений было лишь на 2% больше, чем в Польше.
Эксперты отмечают, что украинский рынок недвижимости продолжает находиться под значительным влиянием войны. Именно поэтому жилье в регионах, расположенных ближе к фронту, остается существенно дешевле, чем в более безопасных областях страны.
Ранее РБК-Украина рассказывало о росте цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины. За год жилье подорожало в большинстве областных центров на 10-20%, а больше всего - в Тернополе. В то же время в Запорожье и Херсоне квартиры подешевели.
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