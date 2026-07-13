Майже всі в ЄС підтримують відкриття кластерів для України: Качка розкрив позицію Польщі

Польща не проти відкриття переговорних кластерів для України

Качка зазначив, що як Польща, так і Болгарія, не протидіють відкриттю перговорів щодо вступу України до ЄС.

"Ми бачимо, що Європейський Союз і сам прагне відкрити переговорні кластери якомога швидше. Тому що є розуміння, що політично це було задекларовано рік тому, коли було активне блокування переговорного процесу з боку Угорщини", - каже топчиновник.

Саме тоді ЄС запропонував Україні механізм фронтлоудінгу: передав умови вступу, щоб ми могли рухатися вперед, не чекаючи формального відкриття переговорів, зауважив Качка.

"Логіка тоді була така - відкрити всі шість кластерів з початком роботи нового уряду в Угорщині. І Європейський Союз підтримував цей меседж досить активно", - каже він.

Тож зараз майже всі держави-члени - за якомога швидше відкриття кластерів для України, резюмував Качка.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 10 липня Комітет постійних представників держав-членів при ЄС (COREPER) схвалив відкриття шостого кластера в переговорах про євроінтеграцію України. Про це заявив Тарас Качка.

Естонія закликала прискорити вступ України до ЄС. Прем’єр-міністр Крістен Міхал також заявив, що Євросоюз повинен негайно відкрити всі переговорні кластери.