Майже всі в ЄС підтримують відкриття кластерів для України: Качка розкрив позицію Польщі

Польща підтримує швидке відкриття переговорних кластерів щодо вступу України в Євросоюз. Це позиція також майже всіх країн-членів.
Про це заявив у спілкуванні з журналістами віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, передає кореспондент РБК-Україна.
Качка зазначив, що як Польща, так і Болгарія, не протидіють відкриттю перговорів щодо вступу України до ЄС.
"Ми бачимо, що Європейський Союз і сам прагне відкрити переговорні кластери якомога швидше. Тому що є розуміння, що політично це було задекларовано рік тому, коли було активне блокування переговорного процесу з боку Угорщини", - каже топчиновник.
Саме тоді ЄС запропонував Україні механізм фронтлоудінгу: передав умови вступу, щоб ми могли рухатися вперед, не чекаючи формального відкриття переговорів, зауважив Качка.
"Логіка тоді була така - відкрити всі шість кластерів з початком роботи нового уряду в Угорщині. І Європейський Союз підтримував цей меседж досить активно", - каже він.
Тож зараз майже всі держави-члени - за якомога швидше відкриття кластерів для України, резюмував Качка.
Нагадаємо, 10 липня Комітет постійних представників держав-членів при ЄС (COREPER) схвалив відкриття шостого кластера в переговорах про євроінтеграцію України. Про це заявив Тарас Качка.
Естонія закликала прискорити вступ України до ЄС. Прем’єр-міністр Крістен Міхал також заявив, що Євросоюз повинен негайно відкрити всі переговорні кластери.
Перший заступник глави ОП Сергій Кислиця впевнений, що Польща не використає своє право вето для блокування євроінтеграції України. Він підкреслив, що Україна зробила все необхідне для того, щоб кластери були відкриті.