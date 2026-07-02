У Зеленського пояснили, чи може Польща стати на шляху України до ЄС

Підстав вважати, що Польща може скористатися своїм правом вето для блокування євроінтеграції України, у Києва немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це перший заступник глави ОП Сергій Кислиця сказав в коментарі журналістам.

Зокрема, він відповів, чи має припущення, що Польща може скористатися своїм правом вето.

"У мене немає підстав вважати, що польські дипломати і урядовці, які засідають в Брюсселі або деінде, не розуміють, наскільки важливо і наскільки їм навіть вигідно, щоб кластери було відкриті", - сказав Кислиця.

Перший заступник глави ОП також підкреслив, що Україна зробила все необхідне для того, щоб кластери були відкриті.

"Як сказав президент (України Володимир Зеленський, - ред.), коли мова йде про інтеграцію в ЄС, про відкриття кластерів, це він сказав на пресконференції в Дубліні, слід керуватися не емоціями, а правилами, які існують в Європейському Союзі", - зазначив він.

Що передувало

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш нещодавно заявив, що Варшава не погодиться на вступ України в ЄС, якщо Київ вшановуватиме низку історичних діячів.

Зокрема, він наголосив, що "з Бандерою Україна не вступить до Євросоюзу". Крім того, Косиняк-Камиш заявив, що ніхто не буде вказувати Польщі, "як голосувати за вступ тієї чи іншої країни" до ЄС.

За словами польського міністра, кожна країна на шляху до вступу в ЄС "має дотримуватися суворих вимог, зокрема щодо питання історичної пам’яті".