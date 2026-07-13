Почти все в ЕС поддерживают открытие кластеров для Украины: Качка раскрыл позицию Польши

Польша поддерживает скорейшее открытие переговорных кластеров насчет вступления Украины в Евросоюз. Это также позиция почти всех стран-членов.
Об этом заявил в общении с журналистами вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает корреспондент РБК-Украина.
Качка отметил, что как Польша, так и Болгария, не противодействуют открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Мы видим, что Европейский Союз и сам стремится открыть переговорные кластеры как можно скорее. Потому что есть понимание, что политически это было задекларировано год назад, когда было активно блокировано переговорный процесс со стороны Венгрии", - говорит топ-чиновник.
В то время ЕС предложил Украине механизм фронтлоудинга: передал условия вступления, чтобы мы могли двигаться вперед, не дожидаясь формального открытия переговоров, говорит Качка.
"Логика тогда была такова - открыть все шесть кластеров с началом работы нового правительства в Венгрии. И Европейский Союз поддерживал этот месседж достаточно активно", - говорит он.
Поэтому сейчас почти все государства-члены - за скорейшее открытие кластеров для Украины, резюмировал Качка.
Напомним, 10 июля Комитет постоянных представителей государств-членов при ЕС (COREPER) одобрил открытие шестого кластера в переговорах ою евроинтеграции Украины. Об этом заявил Тарас Качка.
Эстония призвала ускорить вступление Украины в ЕС. Премьер-министр Кристен Михал также заявил, что Евросоюз должен немедленно открыть все переговорные кластеры.
Первый замглавы ОП Сергей Кислица уверен, что Польша не использует свое право вето для блокирования евроинтеграции Украины. Он подчеркнул, что Украина сделала все необходимое для того, чтобы кластеры были открыты.