Почти все в ЕС поддерживают открытие кластеров для Украины: Качка раскрыл позицию Польши

Польша не против открытия переговорных кластеров для Украины

Качка отметил, что как Польша, так и Болгария, не противодействуют открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Мы видим, что Европейский Союз и сам стремится открыть переговорные кластеры как можно скорее. Потому что есть понимание, что политически это было задекларировано год назад, когда было активно блокировано переговорный процесс со стороны Венгрии", - говорит топ-чиновник.

В то время ЕС предложил Украине механизм фронтлоудинга: передал условия вступления, чтобы мы могли двигаться вперед, не дожидаясь формального открытия переговоров, говорит Качка.

"Логика тогда была такова - открыть все шесть кластеров с началом работы нового правительства в Венгрии. И Европейский Союз поддерживал этот месседж достаточно активно", - говорит он.

Поэтому сейчас почти все государства-члены - за скорейшее открытие кластеров для Украины, резюмировал Качка.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 10 июля Комитет постоянных представителей государств-членов при ЕС (COREPER) одобрил открытие шестого кластера в переговорах ою евроинтеграции Украины. Об этом заявил Тарас Качка.

Эстония призвала ускорить вступление Украины в ЕС. Премьер-министр Кристен Михал также заявил, что Евросоюз должен немедленно открыть все переговорные кластеры.