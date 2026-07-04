Прем'єр Естонії закликав ЄС терміново відкрити усі переговорні кластери для України

Росія помітно ослабла, проте її цілі щодо України не змінились. На цьому фоні союзників закликали посилити військову підтримку Києва, зберегти тиск на Москву та прискорити відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, нинішнє становище Росії стало наслідком дій західних країн та підтримки України. Він наголосив, що обрана союзниками стратегія приносить результат і змінювати її не слід.

"Росія сьогодні слабша, ніж була багато років. І це не випадковість. Це результат наших дій. Наша стратегія працює. Так давайте й надалі чинити тиск на Росію, а не на Україну", — наголосив Міхал.

Кремль не відмовився від своїх цілей

Глава естонського уряду зазначив, що останні масовані російські удари по цивільних об'єктах підтверджують: цілі Кремля залишаються незмінними.

"Останні масштабні атаки Росії проти цивільного населення показують, що її цілі не змінилися. Вона, як і раніше, хоче захопити всю Україну і розділити Європу. Наша відповідь також не повинна змінюватися. Саме тому Україна потребує більшої військової підтримки, а не меншої", — заявив прем'єр.

Естонія збільшує допомогу Україні

Міхал нагадав, що Європейський Союз уже виділив додаткові фінансові ресурси, однак окремих рішень на рівні ЄС недостатньо. За його словами, країни-партнери мають активніше надавати допомогу Україні безпосередньо.

"Естонія взяла на себе зобов'язання щороку надавати військову допомогу обсягом не менше 0,25% ВВП. І ми можемо зробити ще більше. Минулого року цей показник уже сягнув 0,35% нашого ВВП", - сказав Міхал.

Естонія закликала прискорити вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр також заявив, що стійкий світ неможливий без європейської перспективи для України. Він закликав Євросоюз негайно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу країни до ЄС.

За словами Михала, справедливий та довгостроковий світ неможливий без чіткого шляху України до Європейського Союзу.

Він підкреслив, що Київ давно готовий до наступного етапу євроінтеграції, тому ЄС має негайно відкрити всі переговорні кластери.

"Це не послуга Україні, це відповідає стратегічним та економічним інтересам самого Європейського союзу. Саме так ми захищаємо мир у Європі", - заявив прем'єр Естонії.