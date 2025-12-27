Майже третина Києва залишилася без тепла через атаку РФ

Атака РФ на Київ

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі.

Зокрема, у Голосіївському районі падіння безпілотника спричинило загоряння трьох автомобілів на території СТО. Пожежу вже ліквідовано.

В Оболонському районі внаслідок атаки дронів виникла пожежа триповерхового приватного житлового будинку. На місці зафіксовано загоряння даху та другого поверху.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч.

Також у Дарницькому районі уламки влучили у 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі.

А у Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.

Наразі відомо про 11 постраждалих у столиці.

Окрім того, через ворожу атаку у Києві ввели екстрені відключення світла.