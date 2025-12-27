Майже третина Києва залишилася без тепла через атаку РФ

Внаслідок комбінованої атаки Росії на Київ 27 грудня майже третина столиці залишилася без теплопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
"Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці.
Електрики немає в частині районів лівого берега", - повідомив Кличко.
За словами мера, без централізованого теплопостачання в столиці наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.
Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі.
Зокрема, у Голосіївському районі падіння безпілотника спричинило загоряння трьох автомобілів на території СТО. Пожежу вже ліквідовано.
В Оболонському районі внаслідок атаки дронів виникла пожежа триповерхового приватного житлового будинку. На місці зафіксовано загоряння даху та другого поверху.
У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч.
Також у Дарницькому районі уламки влучили у 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі.
А у Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.
Наразі відомо про 11 постраждалих у столиці.
Окрім того, через ворожу атаку у Києві ввели екстрені відключення світла.