Пожежі, пошкоджені авто та будинки: перші фото наслідків атаки РФ на Київ
У ніч проти 27 грудня російські війська здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Зокрема, у Голосіївському районі падіння безпілотника спричинило загоряння трьох автомобілів на території СТО. Пожежу вже ліквідовано.
В Оболонському районі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа триповерхового приватного житлового будинку. На місці зафіксовано загоряння даху та другого поверху. Рятувальники продовжують гасіння.
У Дарницькому районі вогонь охопив приватний двоповерховий житловий будинок. Підрозділи ДСНС працюють на місці та ліквідовують наслідки обстрілу.
Також у Дарницькому районі рятувальники виїжджали на виклик щодо пожежі автомобіля через падіння уламків БпЛА на проїжджу частину. Загоряння не виявили, однак зафіксували пошкодження припаркованих авто та виявили потерпілого.
Атаки на Київ та Київську область у ніч на 27 грудня
Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши різні види озброєння. Зокрема, під удар потрапила Київська область.
Внаслідок обстрілу постраждала одна людина - мешканець Івано-Франківської області. Під час атаки він перебував за кермом вантажного автомобіля та отримав осколкові поранення спини.
У Вишгороді зафіксовано пошкодження вікон у багатоповерховому житловому будинку. У Бориспільському районі постраждали виробничі приміщення та два автомобілі. У Бучанському районі виникла пожежа на території будівельного майданчика. В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.
Нагадаємо, в ніч на 27 грудня російська армія атакувала Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками - у столиці лунали потужні вибухи.
За інформацією журналістів РБК-Україна, в окремих районах міста фіксували перебої з електропостачанням.
Крім того, під ранок російські війська запустили ударні дрони в напрямку столиці з різних напрямків, у Києві пролунало кілька серій вибухів.