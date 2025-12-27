Пожежі, пошкоджені авто та будинки: перші фото наслідків атаки РФ на Київ

У ніч проти 27 грудня російські війська здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Також у Дарницькому районі рятувальники виїжджали на виклик щодо пожежі автомобіля через падіння уламків БпЛА на проїжджу частину. Загоряння не виявили, однак зафіксували пошкодження припаркованих авто та виявили потерпілого.

У Дарницькому районі вогонь охопив приватний двоповерховий житловий будинок. Підрозділи ДСНС працюють на місці та ліквідовують наслідки обстрілу.

В Оболонському районі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа триповерхового приватного житлового будинку. На місці зафіксовано загоряння даху та другого поверху. Рятувальники продовжують гасіння.

Зокрема, у Голосіївському районі падіння безпілотника спричинило загоряння трьох автомобілів на території СТО. Пожежу вже ліквідовано.

Атаки на Київ та Київську область у ніч на 27 грудня

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши різні види озброєння. Зокрема, під удар потрапила Київська область.

Внаслідок обстрілу постраждала одна людина - мешканець Івано-Франківської області. Під час атаки він перебував за кермом вантажного автомобіля та отримав осколкові поранення спини.

У Вишгороді зафіксовано пошкодження вікон у багатоповерховому житловому будинку. У Бориспільському районі постраждали виробничі приміщення та два автомобілі. У Бучанському районі виникла пожежа на території будівельного майданчика. В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Нагадаємо, в ніч на 27 грудня російська армія атакувала Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками - у столиці лунали потужні вибухи.

За інформацією журналістів РБК-Україна, в окремих районах міста фіксували перебої з електропостачанням.

Крім того, під ранок російські війська запустили ударні дрони в напрямку столиці з різних напрямків, у Києві пролунало кілька серій вибухів.