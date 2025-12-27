RU

Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Почти треть Киева осталась без тепла из-за атаки РФ

Фото: почти треть Киева осталась без тепла из-за российской атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В результате комбинированной атаки России на Киев 27 декабря почти треть столицы осталась без теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"В результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.
Электричества нет в части районов левого берега", - сообщил Кличко.

По словам мэра, без централизованного теплоснабжения в столице сейчас более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения.

 

Атака РФ на Киев

Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в нескольких районах столицы возникли пожары.

В частности, в Голосеевском районе падение беспилотника вызвало возгорание трех автомобилей на территории СТО. Пожар уже ликвидирован.

В Оболонском районе в результате атаки дронов возник пожар трехэтажного частного жилого дома. На месте зафиксировано возгорание крыши и второго этажа.

В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом.

Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.

А в Днепровском районе пылает на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.

Известно об 11 пострадавших в столице.

Кроме того, из-за вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света.

