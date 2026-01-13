Майже тисяча "хороших росіян": Генштаб оновив дані про втрати РФ на фронті

Генеральний штаб України оновив втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, додавши до них втрати росіян за минулу добу, зафіксовані на ранок 13 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в Telegram.
Згідно зі зведенням Генштабу, орієнтовні втрати в живій силі у російських окупантів сягнули вже 1220950 одиниць особового складу, в тому числі 950 російських окупантів було знешкоджено протягом 12 січня. До цієї цифри входять ліквідовані, поранені, полонені та зниклі безвісти росіяни.
Щодо техніки, Генштаб зафіксував наступні втрати росіян:
Зазначимо, вночі на 13 січня Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова. В мережі з'явилось відео, як рятувальники розгрібають завали та допомагають потерпілим. Станом на ранок 13 січня відомо про 4 загиблих та понад 30 постраждалих через атаку РФ.
Зі свого боку, під ранок, 13 січня, невідомі дрони атакували російське місто Таганрог. Під ударом опинилося підприємство з виробництва дронів "Атлант Аеро", яке виробляє компоненти для бойових дронів, систем управління, а також комплексів РЕБ.