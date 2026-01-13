Почти тысяча "хороших россиян": Генштаб обновил данные о потерях РФ на фронте

Отметим, ночью на 13 января Россия ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. В сети появилось видео, как спасатели разгребают завалы и помогают пострадавшим. По состоянию на утро 13 января известно о 4 погибших и более 30 пострадавших из-за атаки РФ.

В свою очередь, под утро, 13 января, неизвестные дроны атаковали российский город Таганрог. Под ударом оказалось предприятие по производству дронов "Атлант Аэро", которое производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ.