Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Почти тысяча "хороших россиян": Генштаб обновил данные о потерях РФ на фронте

Иллюстративное фото: россияне несут серьезные потери каждый день (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Генеральный штаб Украины обновил потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину, добавив к ним потери россиян за минувшие сутки, зафиксированные на утро 13 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Согласно сводке Генштаба, ориентировочные потери в живой силе у российских оккупантов достигли уже 1220950 единиц личного состава, в том числе 950 российских оккупантов были обезврежены в течение 12 января. В эту цифру входят ликвидированные, раненые, пленные и пропавшие без вести россияне.

По технике, Генштаб зафиксировал следующие потери россиян:

  • 11544 танка (+3);
  • 23899 боевых бронемашин (+7);
  • 36024 артиллерийские системы (+51);
  • 1600 реактивных систем залпового огня (+2);
  • 1270 средств ПВО;
  • 434 самолета;
  • 347 вертолетов;
  • 105354 оперативно-тактических БПЛА (+933);
  • 4155 крылатых ракет;
  • 28 кораблей и катеров, 2 подводные лодки;
  • 73877 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+145);
  • 4042 единицы специальной техники.

 

Отметим, ночью на 13 января Россия ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. В сети появилось видео, как спасатели разгребают завалы и помогают пострадавшим. По состоянию на утро 13 января известно о 4 погибших и более 30 пострадавших из-за атаки РФ.

В свою очередь, под утро, 13 января, неизвестные дроны атаковали российский город Таганрог. Под ударом оказалось предприятие по производству дронов "Атлант Аэро", которое производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ.

