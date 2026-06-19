Майже сухо: якою буде погода на вихідних і де чекати спекотних +32

Погода в Україні 20-21 червня очікується тепла та переважно - без опадів. Місцями стовпчики термометрів можуть досягати навіть спекотних значень.

Докладніше про особливості погоди в Україні впродовж вихідних днів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хоча пізніше денна температура повітря в Києві може коливатись в межах +25...+27°С (знизитись через опади 22 червня і потім знову поступово зростати).

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

У неділю, 21 червня, середня температура може становити:

Надалі, виходячи із графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, у столиці ймовірне невелике підвищення температури повітря.

По території міста Києва та Київської області погода впродовж суботи, 20 червня, також очікується з мінливою хмарністю. Без опадів .

На решті території - без опадів.

Варто зазначити, що впродовж понеділка (22 червня) помірні, а місцями - й значні дощі з грозами ймовірні:

Тим часом у південній частині України, у більшості західних областей (а в понеділок - і в центральних та східних областях) - місцями до +30...+32°С .

Температура повітря при цьому:

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби, погода впродовж 21 червня очікується переважно без опадів (по всій території України) .

Тим часом відчутно тепліше буде у південно-західній частині України:

Температуру повітря в середньому по країні прогнозують на рівні:

Вітер в суботу очікується північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 20 червня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату та чи можна якось запобігти негативним явищам.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Читайте також, яким може бути червень в Україні в цілому.