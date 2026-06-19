Майже сухо: якою буде погода на вихідних і де чекати спекотних +32
Погода в Україні 20-21 червня очікується тепла та переважно - без опадів. Місцями стовпчики термометрів можуть досягати навіть спекотних значень.
Докладніше про особливості погоди в Україні впродовж вихідних днів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Опади в суботу: 20 червня в Україні переважатиме мінлива хмарність, невеликі дощі можливі лише місцями на північному сході, в Одеській та Вінницькій областях.
- Температура: найближчої ночі повітря прогріється до +13...+18°С, вдень +23...+28°С, хоча на південному заході - ще тепліше (до +30°С).
- Прогноз на неділю: 21 червня опадів по Україні не передбачається, повітря вдень у південних і західних регіонах прогріється місцями до +30...+32°С.
- Погода в Києві: 20-21 червня дощів у столиці та Київській області не прогнозують, стовпчики термометрів вдень можуть показувати до +26...+28°С.
Що буде з погодою в суботу, 20 червня
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 20 червня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю.
Вдень невеликий короткочасний дощ ймовірний місцями лише:
- на північному сході країни;
- в Одеській області;
- у Вінницькій області.
Вітер в суботу очікується північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температуру повітря в середньому по країні прогнозують на рівні:
- близько +13...+18°С - вночі;
- близько +23...+28°С - вдень.
Тим часом відчутно тепліше буде у південно-західній частині України:
- вночі +15...+20°С;
- вдень +25...+30°С.
Особливості погоди в Україні 20 червня (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати від погоди в неділю, 21 червня
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби, погода впродовж 21 червня очікується переважно без опадів (по всій території України).
Температура повітря при цьому:
- вночі +13...+20°С;
- вдень +23...+28°С.
Тим часом у південній частині України, у більшості західних областей (а в понеділок - і в центральних та східних областях) - місцями до +30...+32°С.
Варто зазначити, що впродовж понеділка (22 червня) помірні, а місцями - й значні дощі з грозами ймовірні:
- у західних областях;
- вдень - також у північних і в більшості центральних областей.
На решті території - без опадів.
Яку погоду прогнозують по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж суботи, 20 червня, також очікується з мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер прогнозують північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +16...+18°С;
- по області +13...+18°С.
Температура повітря в суботу вдень:
- у Києві +26...+28°С;
- по області +23...+28°С.
Надалі, виходячи із графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, у столиці ймовірне невелике підвищення температури повітря.
У неділю, 21 червня, середня температура може становити:
- вночі - близько +19°С;
- вдень - близько +27°С.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Хоча пізніше денна температура повітря в Києві може коливатись в межах +25...+27°С (знизитись через опади 22 червня і потім знову поступово зростати).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату та чи можна якось запобігти негативним явищам.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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