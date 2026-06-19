Почти сухо: какой будет погода на выходных и где ждать жарких +32
Погода в Украине 20-21 июня ожидается теплая и преимущественно без осадков. Местами столбики термометров могут достигать даже жарких значений.
Подробнее об особенностях погоды в Украине в течение выходных дней, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Осадки в субботу: 20 июня в Украине будет преобладать переменная облачность, небольшие дожди возможны лишь местами на северо-востоке, в Одесской и Винницкой областях.
- Температура: в ближайшую ночь воздух прогреется до +13...+18°С, днем +23...+28°С, хотя на юго-западе - еще теплее (до +30°С).
- Прогноз на воскресенье: 21 июня осадков по Украине не ожидается, воздух днем в южных и западных регионах прогреется местами до +30...+32°С.
- Погода в Киеве: 20-21 июня дождей в столице и Киевской области не прогнозируют, столбики термометров днем могут показывать до +26...+28°С.
Что будет с погодой в субботу, 20 июня
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение 20 июня погода в Украине ожидается с переменной облачностью.
Днем небольшой кратковременный дождь вероятен местами лишь:
- на северо-востоке страны;
- в Одесской области;
- в Винницкой области.
Ветер в субботу ожидается северный, со скоростью 5–10 м/с.
Температуру воздуха в среднем по стране прогнозируют на уровне:
- около +13...+18°С - ночью;
- около +23...+28°С - днем.
Тем временем ощутимо теплее будет в юго-западной части Украины:
- ночью +15...+20°С;
- днем +25...+30 °С.
Особенности погоды в Украине 20 июня (инфографика: РБК-Украина)
Чего ждать от погоды в воскресенье, 21 июня
Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток, погода в течение 21 июня ожидается преимущественно без осадков (по всей территории Украины).
Температура воздуха при этом:
- ночью +13...+20°С;
- днем +23...+28°С.
Между тем в южной части Украины, в большинстве западных областей (а в понедельник - и в центральных и восточных областях) - местами до +30...+32°С.
Стоит отметить, что в течение понедельника (22 июня) возможны умеренные, а местами - и значительные дожди с грозами:
- в западных областях;
- днем - также в северных и в большинстве центральных областей.
На остальной территории - без осадков.
Какую погоду прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода в субботу, 20 июня, также ожидается с переменной облачностью. Без осадков.
Ветер прогнозируют северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +16...+18°С;
- по области +13...+18°С.
Температура воздуха в субботу днем:
- в Киеве +26...+28°С;
- по области +23...+28°С.
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, в столице вероятно небольшое повышение температуры воздуха.
В воскресенье, 21 июня, средняя температура может составить:
- ночью - около +19°С;
- днем - около +27°С.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Хотя позже дневная температура воздуха в Киеве может колебаться в пределах +25...+27°С (снизиться из-за осадков 22 июня, а затем снова постепенно расти).
Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет Украину из-за глобального изменения климата и можно ли как-то предотвратить негативные явления.
Тем временем в УкрГМЦ объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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