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Почти сухо: какой будет погода на выходных и где ждать жарких +32

17:30 19.06.2026 Пт
3 мин
Дожди отступают от большинства областей, но не без исключений
aimg Ирина Костенко
Почти сухо: какой будет погода на выходных и где ждать жарких +32 Выходные дни в Украине будут теплыми и почти без дождей (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине 20-21 июня ожидается теплая и преимущественно без осадков. Местами столбики термометров могут достигать даже жарких значений.

Подробнее об особенностях погоды в Украине в течение выходных дней, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Осадки в субботу: 20 июня в Украине будет преобладать переменная облачность, небольшие дожди возможны лишь местами на северо-востоке, в Одесской и Винницкой областях.
  • Температура: в ближайшую ночь воздух прогреется до +13...+18°С, днем +23...+28°С, хотя на юго-западе - еще теплее (до +30°С).
  • Прогноз на воскресенье: 21 июня осадков по Украине не ожидается, воздух днем ​​в южных и западных регионах прогреется местами до +30...+32°С.
  • Погода в Киеве: 20-21 июня дождей в столице и Киевской области не прогнозируют, столбики термометров днем могут показывать до +26...+28°С.

Что будет с погодой в субботу, 20 июня

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение 20 июня погода в Украине ожидается с переменной облачностью.

Днем небольшой кратковременный дождь вероятен местами лишь:

  • на северо-востоке страны;
  • в Одесской области;
  • в Винницкой области.

Ветер в субботу ожидается северный, со скоростью 5–10 м/с.

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Температуру воздуха в среднем по стране прогнозируют на уровне:

  • около +13...+18°С - ночью;
  • около +23...+28°С - днем.

Тем временем ощутимо теплее будет в юго-западной части Украины:

  • ночью +15...+20°С;
  • днем +25...+30 °С.

Почти сухо: какой будет погода на выходных и где ждать жарких +32Особенности погоды в Украине 20 июня (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в воскресенье, 21 июня

Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток, погода в течение 21 июня ожидается преимущественно без осадков (по всей территории Украины).

Температура воздуха при этом:

  • ночью +13...+20°С;
  • днем +23...+28°С.

Между тем в южной части Украины, в большинстве западных областей (а в понедельник - и в центральных и восточных областях) - местами до +30...+32°С.

Стоит отметить, что в течение понедельника (22 июня) возможны умеренные, а местами - и значительные дожди с грозами:

  • в западных областях;
  • днем - также в северных и в большинстве центральных областей.

На остальной территории - без осадков.

Какую погоду прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в субботу, 20 июня, также ожидается с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер прогнозируют северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +16...+18°С;
  • по области +13...+18°С.

Температура воздуха в субботу днем:

  • в Киеве +26...+28°С;
  • по области +23...+28°С.
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В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, в столице вероятно небольшое повышение температуры воздуха.

В воскресенье, 21 июня, средняя температура может составить:

  • ночью - около +19°С;
  • днем - около +27°С.

Почти сухо: какой будет погода на выходных и где ждать жарких +32График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Хотя позже дневная температура воздуха в Киеве может колебаться в пределах +25...+27°С (снизиться из-за осадков 22 июня, а затем снова постепенно расти).

Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет Украину из-за глобального изменения климата и можно ли как-то предотвратить негативные явления.

Тем временем в УкрГМЦ объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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