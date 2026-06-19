Почти сухо: какой будет погода на выходных и где ждать жарких +32

Погода в Украине 20-21 июня ожидается теплая и преимущественно без осадков. Местами столбики термометров могут достигать даже жарких значений.

Подробнее об особенностях погоды в Украине в течение выходных дней, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Осадки в субботу : 20 июня в Украине будет преобладать переменная облачность, небольшие дожди возможны лишь местами на северо-востоке, в Одесской и Винницкой областях.

: 20 июня в Украине будет преобладать переменная облачность, небольшие дожди возможны лишь местами на северо-востоке, в Одесской и Винницкой областях. Температура : в ближайшую ночь воздух прогреется до +13...+18°С, днем +23...+28°С, хотя на юго-западе - еще теплее (до +30°С).

: в ближайшую ночь воздух прогреется до +13...+18°С, днем +23...+28°С, хотя на юго-западе - еще теплее (до +30°С). Прогноз на воскресенье : 21 июня осадков по Украине не ожидается, воздух днем ​​в южных и западных регионах прогреется местами до +30...+32°С.

: 21 июня осадков по Украине не ожидается, воздух днем ​​в южных и западных регионах прогреется местами до +30...+32°С. Погода в Киеве: 20-21 июня дождей в столице и Киевской области не прогнозируют, столбики термометров днем могут показывать до +26...+28°С.

Что будет с погодой в субботу, 20 июня

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение 20 июня погода в Украине ожидается с переменной облачностью.

Днем небольшой кратковременный дождь вероятен местами лишь:

на северо-востоке страны;

в Одесской области;

в Винницкой области.

Ветер в субботу ожидается северный, со скоростью 5–10 м/с.

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Температуру воздуха в среднем по стране прогнозируют на уровне:

около +13...+18°С - ночью;

около +23...+28°С - днем.

Тем временем ощутимо теплее будет в юго-западной части Украины:

ночью +15...+20°С;

днем +25...+30 °С.

Особенности погоды в Украине 20 июня (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в воскресенье, 21 июня

Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток, погода в течение 21 июня ожидается преимущественно без осадков (по всей территории Украины).

Температура воздуха при этом:

ночью +13...+20°С;

днем +23...+28°С.

Между тем в южной части Украины, в большинстве западных областей (а в понедельник - и в центральных и восточных областях) - местами до +30...+32°С.

Стоит отметить, что в течение понедельника (22 июня) возможны умеренные, а местами - и значительные дожди с грозами:

в западных областях;

днем - также в северных и в большинстве центральных областей.

На остальной территории - без осадков.

Какую погоду прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в субботу, 20 июня, также ожидается с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер прогнозируют северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +16...+18°С;

по области +13...+18°С.

Температура воздуха в субботу днем:

в Киеве +26...+28°С;

по области +23...+28°С.

В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, в столице вероятно небольшое повышение температуры воздуха.

В воскресенье, 21 июня, средняя температура может составить:

ночью - около +19°С;

днем - около +27°С.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Хотя позже дневная температура воздуха в Киеве может колебаться в пределах +25...+27°С (снизиться из-за осадков 22 июня, а затем снова постепенно расти).