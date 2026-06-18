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Літня спека наближається. Які максимуми чекати в Україні найближчими днями

20:14 18.06.2026 Чт
4 хв
Що зміниться на вихідних і чи довго сонце припікатиме?
aimg Ірина Костенко
Літня спека наближається. Які максимуми чекати в Україні найближчими днями Погода в Україні відчутно зміниться вже зовсім скоро (фото ілюстративне: Getty Images)
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На Україну насувається справжнє літнє тепло, місцями може бути навіть спекотно. Проте короткочасних дощів і гроз ніхто остаточно не скасовував.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Головне:

  • Літні температури: на Україну насувається потепління, вже впродовж вихідних днів повітря місцями прогріється до +30...+32°С.
  • Коли максимум: у понеділок, 22 червня, стовпчики термометрів на Закарпатті можуть показати до +33°С.
  • Локальні дощі: попри підвищення температури, погода в Україні залишається нестійкою (на вихідних опадів буде менше, але потім знову прийде атмосферний фронт).
  • Що далі: згідно з консультативним прогнозом на наступний тиждень, літні температури затримаються, але короткочасні дощі та грози остаточно не зникнуть.

Від чого залежатиме погода 19 червня

– Якщо дивитись на синоптичну ситуацію, яка в нас складається завтра (19 червня, - Ред.), то погоду буде зумовлювати вже поле слабко підвищеного атмосферного тиску.

Воно поширюватиметься до території України із Західної Європи.

Тиск - буде дещо зростати.

Лише на погоду південно-східної частини України все ще впливатиме атмосферний фронт.

Водночас на висотах - досі розташовується така прохолодна, волога повітряна маса з північних широт.

За такої ситуації на більшій частині території опадів ми не очікуємо.

Лише вдень на південному сході (де ось цей атмосферний фронт), а також в більшості західних і північних областей (куди надійде, сформується в денні години нова кількість хмар) ми очікуємо місцями невеликі короткочасні дощі.

Чи правда, що наближається потепління

– Щодо температури, то - так. Ми спостерігаємо певне підвищення.

Вже завтра в нас будуть вищі значення, ніж в попередні дні. На кілька градусів.

Зокрема в нічні години ми очікуємо +11...+16°С. На узбережжі морів - до +19°С.

А ось вдень стовпчики термометрів сягатимуть вже +22...+27°С.

Це саме завтра, 19 червня.

Літня спека наближається. Які максимуми чекати в Україні найближчими днями19 червня температура повітря буде вже вищою, ніж напередодні (інфографіка: РБК-Україна)

Чи готуватись до дощів на вихідних

– Якщо говорити про синоптичну ситуацію надалі, то поле підвищеного атмосферного тиску - буде поширюватись на всю територію України.

Внаслідок цього буде менше хмарності, менше опадів.

Хоча 20 червня (в суботу, - Ред.) у нас ще залишатимуться опади в більшості південних, центральних і східних областей. У денні години.

Але це, знову ж таки, буде локальний, невеликий короткочасний дощ.

21 червня (в неділю, - Ред.) ми вже опадів не очікуємо по всій території України.

Адже на нашу територію вже впливатиме антициклон із заходу. Тому погода буде без опадів.

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Яку температуру чекати в суботу й неділю

– Щодо температурних значень, то насправді - так, ми вже очікуємо на таку ось... літню, так би мовити, спеку.

20-21 червня (впродовж вихідних днів, - Ред.) у нічні години в більшості областей - по всій території України - очікуємо +13...+18°С. На узбережжі морів - до +21°С.

Тим часом денні максимуми сягатимуть +22...+27°С у більшості областей.

20 червня на південному заході країни - до +30°С.

Також 21 червня на південному заході та заході країни місцями вже будемо очікувати +30...+32°С.

За рахунок поширення ось цього тепла із Європи та більшого прогріву приземного шару.

Літня спека наближається. Які максимуми чекати в Україні найближчими днямиПогода в Україні на вихідних місцями може бути спекотна (інфографіка: РБК-Україна)

Що зміниться на початку нового робочого тижня

– Надалі, на початку наступного робочого тижня... То там у нас вже буде поширюватись атмосферний фронт із північного сходу.

Це буде зумовлювати подекуди різноманітні опади. Такі вони будуть... "строкаті".

Якщо дивитися більш детально, то 22 червня (у понеділок, - Ред.) вночі ми очікуємо погоду без опадів.

Вдень в Україні, крім півдня, місцями випадатимуть короткочасні дощі з грозою.

23 червня (у вівторок, - Ред.) короткочасні дощі з грозою будуть у більшості областей, крім південної частини України.

Щодо значень температури, то в нічні години 22-23 червня ми очікуємо +14...+20°С.

Вдень +24...+30°С.

22 червня на Закарпатті - до +33°С.

23 червня на Закарпатті та півдні України - вночі +18...+23°С, а вдень +25...+31°С.

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Що буде з погодою далі, чи закінчаться дощі

– Якщо дивитись на наш консультативний прогноз, то надалі - 24-28 червня (з середи по неділю, - Ред.) - в Україні буде утримуватись ось така нестійка погода.

З короткочасними дощами та грозами.

А значення температури - залишатимуться в цілому приблизно в таких самих межах (як на початку тижня, - Ред.).

Вночі +14...+20°С.

Вдень 25-27 червня по Україні (крім Закарпаття та півдня) +21...+27°С. А на Закарпатті та на півдні - до +30°С.

Тобто вже формується така, літня погода, так би мовити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почав "прогнозувати" погоду бабак Тимко.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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