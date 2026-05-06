Майже половина українців готові на підвищення податків заради однієї мети, - КМІС

Два сценарії: з грошима чи без податків

Соціологи запропонували респондентам обрати між двома варіантами. Перший - Україна виконує всі вимоги партнерів, отримує фінансування на оборону і соціальні програми, але громадяни платять більше податків.

Другий - країна відмовляється від непопулярних кроків, податки не зростають, проте грошей на армію і виплати бракує.

Що обрали українці

48% підтримали перший варіант - виконати всі необхідні умови, навіть якщо це означає підвищення податків.

30% обрали другий - відмовитися від непопулярних рішень, навіть ціною браку фінансування.

22% не змогли визначитися.

Тобто кожен третій українець не хоче зростання податкового навантаження - навіть якщо це вплине на армію чи соціальні програми.