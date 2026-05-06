Почти половина украинцев готовы на повышение налогов ради одной цели, - КМИС

Почти половина украинцев готова принять повышение налогов ради сохранения западного финансирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).
Социологи предложили респондентам выбрать между двумя вариантами. Первый - Украина выполняет все требования партнеров, получает финансирование на оборону и социальные программы, но граждане платят больше налогов.
Второй - страна отказывается от непопулярных шагов, налоги не растут, однако денег на армию и выплаты не хватает.
То есть каждый третий украинец не хочет роста налоговой нагрузки - даже если это повлияет на армию или социальные программы.
Напомним, в Украине зафиксировали снижение уровня доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В апреле ему доверяли 58% украинцев, тогда как не доверяли - 36%. Баланс доверия-недоверия составил +22% против +30% в марте.
Как сообщало РБК-Украина, большинство граждан не хотят видеть Зеленского президентом после завершения войны.
Продолжение его президентства поддерживают лишь 28% опрошенных, тогда как 30% считают, что он должен полностью уйти из политики
