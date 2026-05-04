Думка українців змінилася: скільки громадян бачать Зеленського президентом після війни

14:20 04.05.2026 Пн
2 хв
Є кілька сценаріїв, що може робити Зеленський
aimg Олена Чупровська
Думка українців змінилася: скільки громадян бачать Зеленського президентом після війни Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Більшість українців не хочуть бачити Володимира Зеленського президентом після війни, хоча зараз підтримують його як лідера країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Президент чи відставка: що кажуть цифри

Продовжувати президентство Зеленського після війни хочуть лише 28% опитаних - це незначний ріст порівняно з 25% у жовтні 2025 року. Ще 16% готові бачити Зеленського в політиці, але вже в іншій ролі - наприклад, як народного депутата або голову партії.

Натомість 30% вважають, що він має повністю піти з політики. Варіанти - благодійність, захист інтересів України за кордоном або просто приватне життя. Кримінального переслідування вимагають 15%.

Хто за що - залежно від довіри

Позиція щодо майбутнього Зеленського різко відрізняється залежно від того, наскільки людина йому довіряє.

Серед тих, хто довіряє "повністю", 70% хочуть бачити його президентом і далі. Але вже серед тих, хто довіряє "скоріше", такого бажання значно менше - лише 28%.

Ті, хто "скоріше не довіряє", здебільшого очікують відходу Зеленського від політики без жодних переслідувань. А от серед тих, хто "зовсім не довіряє", 64% наполягають саме на кримінальному переслідуванні.

"Значна частина українців довіряють Зеленському, але як лідеру країни в умовах екзистенційної війни. Водночас вони очікують на нове покоління лідерів - після війни", - зазначив директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, за даними того ж опитування КМІС, рівень довіри до Зеленського у квітні знизився до 58% з 62% у березні. Частка тих, хто не довіряє президенту, зросла з 32% до 36%.

Також українці назвали головні причини недовіри до Зеленського: тривала недовіра ще з довоєнних часів, відсутність прогресу у завершенні війни та невиконані передвиборчі обіцянки.

Володимир Зеленський КМІС Президент Війна в Україні
