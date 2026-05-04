Українці назвали причини недовіри до Зеленського

12:33 04.05.2026 Пн
2 хв
Що насправді не подобається критикам Зеленського?
aimg Олена Чупровська
Українці назвали причини недовіри до Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Третина українців не довіряє президентові України Володимиру Зеленському. Дослідники виявили, що частина людей налаштована проти нього ще з 2019 року. Але є й інші причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене 20-27 квітня 2026 року.

36 відсотків українців не довіряють преизденту. Соціологи поставили додаткові запитання 50 респондентам, щоб дізнатись про основні причини.

Давня образа і невиконані обіцянки

Найпоширеніша причина недовіри - не пов'язана з поточними подіями. 40% опитаних кажуть, що їхнє скептичне ставлення до Зеленського сформувалося ще до 2022 року, а подекуди - і до 2019-го.

Дехто конкретизує: розведення військ, певні заяви та поведінка президента ще в мирний час. Одна з респонденток зазначила, що "негативно налаштована до Зеленського і його діяльності ще з 95 кварталу".

Що ще називають причинами

Решта причин розподілилися так:

  • 32% - не докладає зусиль для завершення війни;
  • 28% - не виконав передвиборчі обіцянки;
  • 20% - корупція (двоє з десяти конкретно згадували "справу Міндіча");
  • 18% - кадрова політика: призначення близьких людей, звільнення фахівців;
  • 12% - некомпетентність у держуправлінні;
  • 10% - діяльність ТЦК і мобілізація;
  • 10% - зниження рівня життя та зростання цін.

Чого у списку причин немає

Жоден з опитаних не назвав причиною відсутність виборів. Лише один респондент говорив про обмеження свободи слова, ще один - про те, що президент "тримається за владу".

70% із тих, хто не довіряє президентові, кажуть, що їхнє ставлення за останні 1-2 місяці не змінилося. Іще 26% зазначають, що воно погіршало. Лише 4% відзначили певне покращення - хоча й продовжують не довіряти.

Водночас 46% навіть серед тих, хто не довіряє, вважають, що Зеленський має лишатися президентом до кінця війни. Натомість 42% наполягають на якнайшвидшій відставці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у квітні 2026 року рівень довіри до президента України знизився з 62% до 58% порівняно з березнем, а частка тих, хто не довіряє, зросла з 32% до 36%.

Тим часом у лютому 2026 року Зеленський заявив, що готовий балотуватися на другий термін.

За його словами, умова одна - припинення вогню та безпека під час виборів: "Забезпечте нам безпеку для проведення виборів, забезпечте нам припинення вогню на цей час. Це все".

