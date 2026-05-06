Майже половина українців готові на підвищення податків заради однієї мети, - КМІС

Майже половина українців готова прийняти підвищення податків заради збереження західного фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Два сценарії: з грошима чи без податків
Соціологи запропонували респондентам обрати між двома варіантами. Перший - Україна виконує всі вимоги партнерів, отримує фінансування на оборону і соціальні програми, але громадяни платять більше податків.
Другий - країна відмовляється від непопулярних кроків, податки не зростають, проте грошей на армію і виплати бракує.
Що обрали українці
- 48% підтримали перший варіант - виконати всі необхідні умови, навіть якщо це означає підвищення податків.
- 30% обрали другий - відмовитися від непопулярних рішень, навіть ціною браку фінансування.
- 22% не змогли визначитися.
Тобто кожен третій українець не хоче зростання податкового навантаження - навіть якщо це вплине на армію чи соціальні програми.
Нагадаємо, в Україні зафіксували зниження рівня довіри до президента України Володимира Зеленського. У квітні йому довіряли 58% українців, тоді як не довіряли - 36%. Баланс довіри-недовіри склав +22% проти +30% у березні.
Як повідомляло РБК-Україна, більшість громадян не хочуть бачити Зеленського президентом після завершення війни.
Продовження його президентства підтримують лише 28% опитаних, тоді як 30% вважають, що він має повністю піти з політики
