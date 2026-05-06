Майже половина українців готові на підвищення податків заради однієї мети, - КМІС

11:17 06.05.2026 Ср
Підвищення податків чи брак грошей на армію - що обирають українці?
aimg Олена Чупровська
Майже половина українців готові на підвищення податків заради однієї мети, - КМІС Фото: Половина українців погоджується платити більше податків заради грошей на оборону (Getty Images)
Майже половина українців готова прийняти підвищення податків заради збереження західного фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Два сценарії: з грошима чи без податків

Соціологи запропонували респондентам обрати між двома варіантами. Перший - Україна виконує всі вимоги партнерів, отримує фінансування на оборону і соціальні програми, але громадяни платять більше податків.

Другий - країна відмовляється від непопулярних кроків, податки не зростають, проте грошей на армію і виплати бракує.

Що обрали українці

  • 48% підтримали перший варіант - виконати всі необхідні умови, навіть якщо це означає підвищення податків.
  • 30% обрали другий - відмовитися від непопулярних рішень, навіть ціною браку фінансування.
  • 22% не змогли визначитися.

Тобто кожен третій українець не хоче зростання податкового навантаження - навіть якщо це вплине на армію чи соціальні програми.

Нагадаємо, в Україні зафіксували зниження рівня довіри до президента України Володимира Зеленського. У квітні йому довіряли 58% українців, тоді як не довіряли - 36%. Баланс довіри-недовіри склав +22% проти +30% у березні.

Як повідомляло РБК-Україна, більшість громадян не хочуть бачити Зеленського президентом після завершення війни.

Продовження його президентства підтримують лише 28% опитаних, тоді як 30% вважають, що він має повністю піти з політики

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою.

