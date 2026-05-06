Почти половина украинцев готовы на повышение налогов ради одной цели, - КМИС

11:17 06.05.2026 Ср
2 мин
Повышение налогов или нехватка денег на армию - что выбирают украинцы?
aimg Елена Чупровская
Почти половина украинцев готовы на повышение налогов ради одной цели, - КМИС Фото: Половина украинцев согласна платить больше налогов ради денег на оборону (Getty Images)
Почти половина украинцев готова принять повышение налогов ради сохранения западного финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Два сценария: с деньгами или без налогов

Социологи предложили респондентам выбрать между двумя вариантами. Первый - Украина выполняет все требования партнеров, получает финансирование на оборону и социальные программы, но граждане платят больше налогов.

Второй - страна отказывается от непопулярных шагов, налоги не растут, однако денег на армию и выплаты не хватает.

Что выбрали украинцы

  • 48% поддержали первый вариант - выполнить все необходимые условия, даже если это означает повышение налогов.
  • 30% выбрали второй - отказаться от непопулярных решений, даже ценой нехватки финансирования.
  • 22% не смогли определиться.

То есть каждый третий украинец не хочет роста налоговой нагрузки - даже если это повлияет на армию или социальные программы.

Напомним, в Украине зафиксировали снижение уровня доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В апреле ему доверяли 58% украинцев, тогда как не доверяли - 36%. Баланс доверия-недоверия составил +22% против +30% в марте.

Как сообщало РБК-Украина, большинство граждан не хотят видеть Зеленского президентом после завершения войны.

Продолжение его президентства поддерживают лишь 28% опрошенных, тогда как 30% считают, что он должен полностью уйти из политики

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

