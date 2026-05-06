Почти половина украинцев готовы на повышение налогов ради одной цели, - КМИС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Два сценария: с деньгами или без налогов

Социологи предложили респондентам выбрать между двумя вариантами. Первый - Украина выполняет все требования партнеров, получает финансирование на оборону и социальные программы, но граждане платят больше налогов.

Второй - страна отказывается от непопулярных шагов, налоги не растут, однако денег на армию и выплаты не хватает.

Что выбрали украинцы

48% поддержали первый вариант - выполнить все необходимые условия, даже если это означает повышение налогов.

поддержали первый вариант - выполнить все необходимые условия, даже если это означает повышение налогов. 30% выбрали второй - отказаться от непопулярных решений, даже ценой нехватки финансирования.

выбрали второй - отказаться от непопулярных решений, даже ценой нехватки финансирования. 22% не смогли определиться.

То есть каждый третий украинец не хочет роста налоговой нагрузки - даже если это повлияет на армию или социальные программы.