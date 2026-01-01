UA

Майже половина американців не підтримують зусилля Трампа щодо війни в Україні

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Майже половина американців не підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування The Economist/YouGov, які наводить The Hill.

На запитання про підтримку "способу, яким Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною", 49% респондентів відповіли, що "дещо не схвалюють" або "категорично не схвалюють".

30% респондентів того ж опитування заявили, що "дещо схвалюють" або "рішуче схвалюють" дії Трампа, а 20% не були впевнені у своїй відповіді.

Видання зазначає, що у перший рік другого терміну Трампа його адміністрація наполегливо домагалася припинення війни в Україні, але без особливого успіху.

Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрілися в неділю в Мар-а-Лаго, і після зустрічі обидва лідери заявили на спільній пресконференції, що було досягнуто прогресу щодо 20-пунктного мирного плану, яку підтримує Зеленський.

В опитуванні The Economist/YouGov 27% респондентів заявили, що, на їхню думку, на цей момент Росія має перевагу у війні, 6% вважали, що перевага на боці України, а 44% не могли визначити, хто мав перевагу.

24% респондентів не були впевнені, яка сторона має перевагу.

Опитування The Economist/YouGov проводилося з 26 по 29 грудня, в ньому взяли участь 1550 респондентів. Похибка становить 3,6 процентного пункту.

Зусилля Трампа та мирний план

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році прагнутиме до встановлення миру у всьому світі.

28 грудня Трамп та президент України Володимир Зеленський провели переговори у Флориді, під час яких обговорили деталі мирного плану щодо завершення війни.

Після зустрічі обидва лідери зробили заяви про її результати. Зокрема, Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, зазначивши, що остаточних рішень поки не ухвалено, однак сторони наблизилися до домовленостей.

Він також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США та контактуватиме з російською стороною.

Володимир Зеленський, зі свого боку, заявив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки з боку США - на 100%.

