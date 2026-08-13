"Майже немає сумнівів": хто міг атакувати український літак у Німеччині

Берлін майже не має сумнівів у тому, що атака на український Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпциг/Галле - справа рук Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Німецькі служби безпеки після збору та аналізу всіх деталей цієї справи дійшли висновку, що атаку могла скоїти саме РФ.

Попри те, що все вказує на Москву, влада ФРН не поспішає виступати з офіційними звинуваченнями на адресу Кремля. Річ у тім, що абсолютної впевненості у цій версії досі немає.

Так, глава МВС Німеччини Александр Добріндт допускав "сценарій гібридної атаки". Фактично йшлося про таємну операцію, яку організувала інша держава. Що цікаво, міністр також поки не поспішає називати винною саме Росію.

Слідство досі розглядає різні версії, однак вважає їх вкрай малоймовірними.

"Якщо підозра підтвердиться, уряду Німеччини доведеться відреагувати. Негайне розслідування цієї справи НАТО - це мінімум, що можна зробити. Цілком імовірно, після цього будуть зроблені рішучі кроки", - наголошує видання.